Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại huyện Kbang

(GLO)- Chiều 20-9, tại tổ dân phố 6 (thị trấn Kbang, huyện Kbang), Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an huyện và UBND thị trấn Kbang tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại khu dân cư.

Tham gia thực tập có 100 cán bộ, chiến sĩ Công an, lực lượng dân quân, dân phòng và người dân.

Tình huống giả định được đưa ra là một vụ cháy xảy ra tại khu vực Cửa hàng xăng dầu Kon Hà Nừng (số 157 đường Quang Trung, tổ dân phố 6, thị trấn Kbang). Trước tình huống đó, lực lượng PCCC cơ sở đã nhanh chóng báo động, ngắt điện, sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để xử lý đám cháy và gọi điện xin chi viện từ lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH qua số điện thoại 114.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực thị xã An Khê xuất 2 xe chữa cháy, cùng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tại đây, các lực lượng phối hợp triển khai đội hình chữa cháy để ngăn chặn cháy lan, khống chế và dập tắt đám cháy; đồng thời, thực hiện hướng dẫn thoát nạn, cứu người, cứu tài sản ra khu vực an toàn.

Buổi thực tập đã diễn ra theo đúng kịch bản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia. Mục đích tổ chức buổi thực tập nhằm nâng cao năng lực, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân về công tác PCCC và CNCH; tăng cường khả năng ứng phó, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố có thể xảy ra cho các thành viên hộ gia đình tại khu dân cư, lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng… Qua đó, thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong xử lý, phòng-chống cháy nổ tại khu dân cư.