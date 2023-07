Thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của Gia Lai thuộc về thí sinh ở huyện Krông Pa

Liên quan đến vụ lọt đề thi tốt nghiệp, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đang tiếp tục làm rõ những vấn đề khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an cũng đã làm rõ danh tính và "chu trình" lộ lọt, giải đề thi môn Ngữ văn tại Cao Bằng.