Hai hôm nay, là tính đến buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 3.3.

Với dân số 100 triệu người, và mỗi ngày có hàng trăm nghìn giao dịch, thủ tục hành chính, tướng Tô Ân Xô nói sẽ khó có thể tránh hết được những trục trặc, và ông mong người dân chia sẻ với cơ quan chức năng.

“Khi xây nhà mới xong, việc vận hành chưa chắc đã thuần thục. Tôi nói vậy không phải để chối bỏ trách nhiệm của lực lượng công an nhưng rất mong người dân thông cảm" - người phát ngôn Bộ Công an bày tỏ, đồng thời cho biết Bộ Công an đã nhắc nhở nghiêm khắc và có biện pháp khắc phục.

Phải nói là từ Chính phủ đến Bộ Công an đều đã có những nỗ lực tối đa để khắc phục những trục trặc, và rất kiên quyết trong việc dẹp bỏ tình trạng cán bộ hành chính các cấp đòi hỏi giấy xác nhận nơi cư trú khi làm thủ tục cho công dân.

Đích thân Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo cơ quan hành chính các cấp không được đòi người dân giấy xác nhận tình trạng cư trú.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trong cuộc họp với các bộ ngành hôm 1.3 cũng đã đặt ra thời hạn “giữa tháng 3” để hoàn thành việc kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời “không được để tình trạng vì thủ tục mà ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân dù chỉ một ngày, một giờ”. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng khẳng định: Chính phủ sẽ xử lý những địa phương gây ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân vì những thủ tục liên quan đến sổ hộ khẩu giấy, giấy tạm trú.

Việc “cơ quan chức năng không còn đòi hộ khẩu giấy, hoặc giấy xác nhận nơi cư trú nữa”, chính là kết quả của những động thái hết sức kiên quyết ấy.

Nhưng kết quả ấy cũng cho biết rằng nguyên nhân của những “trục trặc”, những “đòi hỏi” hầu hết là từ đội ngũ cán bộ hành chính. Hoặc chưa quen với việc quản lý số, hoặc sợ trách nhiệm, muốn an toàn bản thân… nên vẫn đòi hỏi công dân phải xin giấy xác nhận cư trú. Một cách làm việc thực chất là “đẩy khó cho dân”.

Có thể, sẽ vẫn còn những trường hợp đòi giấy xác nhận cư trú khi “việc vận hành ngôi nhà mới” chưa thể trơn tru ngay được.

Vì thế, phải xử lý kỷ luật ngay và nghiêm những trường hợp đòi hỏi, gây khó cho dân.

Chúng ta nói đến chính quyền số, công dân số thì cán bộ hành chính, đặc biệt là những người trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho dân - cũng không thể không “số”, hoặc chỉ trên báo cáo được.