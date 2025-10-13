Tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” dưới chân núi lửa Chư Đăng Ya

(GLO)- Sáng 13-10, các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan tiến hành tháo dỡ công trình “nhà rông bê tông” tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ. Việc tháo dỡ nhằm trả lại cảnh quan tự nhiên cho khu vực núi lửa Chư Đăng Ya.

Tại hiện trường, công tác tháo dỡ diễn ra khẩn trương, có sự giám sát của các cơ quan chuyên môn. Một máy xúc cùng công nhân được huy động, từng mảng tường gạch và cột bê tông lần lượt được phá bỏ.

Máy xúc phá dỡ nhà rông bê tông dưới chân núi Chư Đăng Ya. Ảnh: N.T

Theo một lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Chư Păh: Việc dừng triển khai dự án và tổ chức tháo dỡ công trình xây dựng bằng bê tông kiên cố được thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hoạt động tháo dỡ được triển khai khẩn trương, đảm bảo an toàn và đúng tiến độ. Sau khi tháo dỡ xong, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương tiến hành vệ sinh, thu gom vật liệu, trả lại mặt bằng phục vụ Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025.

Chứng kiến cảnh tháo dỡ, nhiều người dân bày tỏ sự tiếc nuối xen lẫn bức xúc. Ông Trần Viết Thường (trú phường Thống Nhất) chia sẻ: “Rẫy của tôi nằm đối diện với vị trí thi công nhà rông. Ban đầu nghe nói xây dựng công trình phục vụ du lịch, ai cũng vui vì nghĩ sẽ giúp bà con hưởng lợi, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Nhưng khi thấy công trình sai thiết kế rồi giờ lại phải tháo dỡ, gây lãng phí”.

Còn ông Nguyễn Đăng (trú phường Pleiku) bộc bạch: “Gia đình tôi đi tham quan núi lửa Chư Đăng Ya, thấy cảnh phá dỡ công trình, ai cũng tiếc. Mong rằng sau này các cơ quan chức năng sẽ xây dựng lại một ngôi nhà rông đúng kiểu truyền thống của người Jrai, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo điểm nhấn du lịch phù hợp với cảnh quan núi lửa”.

Theo tìm hiểu, công trình Nhà rông tại làng Ia Gri thuộc Dự án hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu làng Ia Gri do Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Chư Păh (cũ) làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng, đến nay khối lượng thi công đạt khoảng 40%, giá trị giải ngân 4,6 tỷ đồng.

Bê tông hóa nhà rông, thay đổi thiết kế không đúng mẫu truyền thống của dân tộc Jrai là không phù hợp. Ảnh: N.T

Trước đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản kết luận: Quá trình lập hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan hữu quan và cộng đồng dân cư nơi triển khai dự án còn thiếu chặt chẽ. Đặc biệt, việc bê tông hóa nhà rông, thay đổi thiết kế không đúng mẫu truyền thống của dân tộc Jrai là không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ phá vỡ cảnh quan, tạo dư luận không tốt trong xã hội.

Từ kết quả rà soát, UBND tỉnh đã yêu cầu dừng dự án, tổ chức tháo dỡ và khôi phục nguyên trạng trước ngày 15-10-2025. Ban Quản lý các dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng khu vực Chư Păh được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc tháo dỡ, thu gom vật liệu và bàn giao mặt bằng cho địa phương để phục vụ công tác tổ chức Tuần lễ Hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đăng Ya năm 2025.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Dân tộc và Tôn giáo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, UBND xã Biển Hồ tham mưu UBND tỉnh chuyển toàn bộ nguồn vốn còn lại của dự án sang thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định, hoàn thành trước ngày 15-10.