Tin nhanh đầu ngày
+ Gia Lai thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng
+ Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý 2012 Serge Haroche đến Quy Nhơn dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”
+ Cử tri xã Uar phản ánh nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống
+ Gia Lai chuyển đổi hơn 13.000 ha cây trồng kém hiệu quả
+ Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông bê tông ở chân núi Chư Đang Ya
+ Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước
Nhịp sống hôm nay
+ Giá vàng lập đỉnh 139,6 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tuần
+ Trao 500 bộ lọc nước cho người dân các xã Đông Gia Lai
+ Tủ bánh mì 0 đồng trao sinh kế cho 3 học sinh nghèo xã Pờ Tó
Sắc màu Việt:
Nét đặc sắc của Mai hoa thung trong nghệ thuật lân sư rồng
Sống khỏe: Khám phá “kho báu” dinh dưỡng từ vỏ chanh
Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, chú ý mưa lớn ở nhiều địa phương