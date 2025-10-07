Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông bê tông ở chân núi Chư Đang Ya

(GLO)- Bản tin hôm nay có nội dung sau: Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý 2012 Serge Haroche đến Quy Nhơn dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”; Gia Lai chuyển đổi hơn 13.000 ha cây trồng kém hiệu quả; Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông bê tông ở chân núi Chư Đang Ya
Tin nhanh đầu ngày

+ Gia Lai thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng

+ Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý 2012 Serge Haroche đến Quy Nhơn dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”

+ Cử tri xã Uar phản ánh nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống

+ Gia Lai chuyển đổi hơn 13.000 ha cây trồng kém hiệu quả

+ Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông bê tông ở chân núi Chư Đang Ya

+ Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước

Nhịp sống hôm nay

+ Giá vàng lập đỉnh 139,6 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch đầu tuần

+ Trao 500 bộ lọc nước cho người dân các xã Đông Gia Lai

+ Tủ bánh mì 0 đồng trao sinh kế cho 3 học sinh nghèo xã Pờ Tó

Sắc màu Việt:

Nét đặc sắc của Mai hoa thung trong nghệ thuật lân sư rồng

Sống khỏe: Khám phá “kho báu” dinh dưỡng từ vỏ chanh

Thời tiết hôm nay: Áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp, chú ý mưa lớn ở nhiều địa phương

