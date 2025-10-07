02:06

Tin nhanh đầu ngày

+ Gia Lai thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng GRDP chưa đạt kỳ vọng

+ Giáo sư đoạt Giải Nobel Vật lý 2012 Serge Haroche đến Quy Nhơn dự Hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử”

+ Cử tri xã Uar phản ánh nhiều vấn đề về sản xuất và đời sống

+ Gia Lai chuyển đổi hơn 13.000 ha cây trồng kém hiệu quả

+ Yêu cầu tháo dỡ công trình nhà rông bê tông ở chân núi Chư Đang Ya

+ Tạm giam 2 tháng đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước