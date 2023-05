Tập huấn kỹ năng phòng-chống đuối nước và tai nạn thương tích cho 100 học sinh Pleiku

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được cán bộ y tế, Công an phường Tây Sơn và giáo viên Trường Liên cấp Sao Việt hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm khi cháy nổ, kỹ năng chữa cháy; tuyên truyền về nguyên nhân của tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước; phòng, tránh các tai nạn thương tích: phòng tránh điện giật, bỏng, bị vật sắc nhọn cắt, đâm, hóc, tắc nghẹn đường thở, ngộ độc.

Tại buổi tập huấn các em được thực hành các kỹ năng sơ cấp cứu, xử lý tình huống khi bị hoặc gặp người bị tai nạn, kỹ năng thoát hiểm khi bị tai nạn đuối nước và những thao tác sử dụng thiết bị bảo hộ an toàn khi bơi như: áo phao, phao bơi, can, sào; kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, hà hơi thổi ngạt, cách thức cứu hộ người bị đuối nước với các vật dụng gần gũi như dây, gậy sào, can, áo phao...

Thông qua buổi tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức cho học sinh, các thầy cô giáo và học sinh về kỹ năng thực tế để phòng ngừa và ứng phó khi có những tình huống xảy ra trong thực tế. Đồng thời, từng bước góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng-chống tai nạn, thương tích và đuối nước ở trẻ em.