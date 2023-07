(GLO)- Trong 3 ngày (từ 25 đến 27-7), tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên tổ chức tập huấn Giới thiệu Cẩm nang An toàn sinh học của WHO (phiên bản 4) và đánh giá nguy cơ sinh học trong phòng xét nghiệm cho 41 cán bộ y tế làm công tác xét nghiệm trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tham gia tập huấn, các học viên được chuyên viên Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, chuyên gia WHO phổ biến về bối cảnh sự phát triển của Cẩm nang An toàn sinh học, nội dung Cẩm nang An toàn sinh học phiên bản lần thứ 4 và những cập nhật. Ngoài ra, các học viên được cung cấp các kiến thức cơ bản về đánh giá nguy cơ sinh học; thiết kế và bảo quản phòng xét nghiệm; tủ an toàn sinh học và các thiết bị ngăn chặn; phương tiện phòng hộ cá nhân; khử nhiễm và quản lý chất thải; quản lý chương trình an toàn sinh học; chuẩn bị và ứng phó dịch bệnh; đánh giá nguy cơ và phòng ngừa, xử lý sự cố trong phòng xét nghiệm...

Lớp tập huấn còn dành thời gian cho các học viên thực hành xử lý các tình huống có thể xảy ra trong phòng xét nghiệm và thực hành với tủ an toàn sinh học; thảo luận về áp dụng Cẩm nang An toàn sinh học của WHO vào Việt Nam như thế nào.

Qua tập huấn, các học viên nắm bắt kiến thức chuyên môn, các kỹ năng ứng cứu cần thiết trong đảm bảo an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm, từ đó vận dụng kiến thức vào công việc hàng ngày, góp phần xây dựng các phòng xét nghiệm đạt chuẩn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch xét nghiệm của đơn vị.