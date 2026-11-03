Tạo sân chơi gầy dựng phong trào bóng đá nữ

(GLO)- Sau hiệu ứng tích cực từ đội bóng nữ xã Đak Đoa đoạt ngôi á quân Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup lần thứ I, năm 2026, sau đó đội được chuyển giao cho CLB Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) quản lý, đào tạo, phong trào bóng đá nữ tại Gia Lai đã nhận được sự quan tâm hơn.

Trong tháng 10 vừa qua, đã có 3 giải bóng đá nữ được tổ chức ở khu vực phía Tây tỉnh.

Nổi bật là Giải vô địch bóng đá nữ tranh Cúp Thái Bình Gia Lai năm 2026, do Công ty TNHH một thành viên Giang Nam (xã Đức Cơ) phối hợp với các đơn vị tổ chức, đã thu hút 6 đội bóng phong trào đến từ các xã: Đức Cơ, Ia Pnôn, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Chia.

Các đội bóng thi đấu tại Giải vô địch bóng đá nữ tranh Cúp Thái Bình Gia Lai năm 2026. Ảnh: R’ô Hok

Anh Lê Đức Anh - Phó Trưởng Ban tổ chức giải - cho biết: “Thông qua giải, chúng tôi tuyển chọn những cầu thủ để tiếp tục tập luyện, hướng đến xây dựng đội bóng tham gia Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup năm 2027. Chúng tôi cũng mong muốn duy trì giải đấu hằng năm để chị em có sân chơi thiết thực”.

FC Tổng Hợp là đội bóng gây ấn tượng nhất khi quy tụ các cầu thủ nữ có chất lượng đến từ xã Đức Cơ và xã Ia Dơk, đã giành chức vô địch của giải đấu. Đáng chú ý, qua giải này, đội có 1 cầu thủ được tuyển vào đội bóng nữ Đak Đoa HAGL.

Là cầu thủ FC Tổng Hợp, chị Ksor H’Lệ (làng Sung Kép, xã Ia Dơk) từng tham gia Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai mở rộng năm 2026 tranh Cúp VTV5 trong màu áo đội Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (xã Ia Nan). Chị H’Lệ chia sẻ: “Sau mỗi ngày làm rẫy, dù mệt mỏi nhưng chị em trong làng vẫn dành thời gian đá bóng. Chúng tôi cũng thường tổ chức giao lưu với các đội ở xã khác”.

Các đội bóng thi đấu tại Giải vô địch bóng đá nữ tranh Cúp Thái Bình Gia Lai năm 2026. Ảnh: R’ô Hok

Một giải bóng đá nữ khác cũng được Đoàn xã Ia Krêl phối hợp với các đơn vị tổ chức thành công, nhờ sự hưởng ứng của 10 đội bóng đến từ các thôn, làng trên địa bàn xã. Kết thúc giải, đội bóng nữ làng Khóp giành chức vô địch.

Góp phần làm nên thành công của đội làng Khóp có hai chị em ruột Ksor H’Via Ra và Ksor H’Vệ, cùng là học sinh Trường THPT Lê Hoàn (xã Đức Cơ). Em Ksor H’Via Ra (học sinh lớp 10) chia sẻ: “Em mong muốn có cơ hội được tuyển chọn vào đội bóng nữ Đak Đoa HAGL để phát triển khả năng của bản thân”.

Tại xã Ia Băng, Giải bóng đá nữ S7 cũng đã tạo sân chơi cho 8 đội bóng nữ giao lưu, tranh tài. Theo ông Nguyễn Anh Dũng - HLV đội bóng nữ Đak Đoa HAGL, việc có nhiều hơn các giải bóng đá nữ được tổ chức là tín hiệu rất tích cực. Đây cũng là cơ hội phát hiện cầu thủ có thể bổ sung cho đội bóng nữ Đak Đoa HAGL.

“Hiện CLB HAGL đang tuyển chọn những cầu thủ nữ từ 15 tuổi trở lên. Bên cạnh đội bóng hiện tại chuẩn bị cho giải chuyên nghiệp, CLB cũng đang xây dựng thêm một đội bóng khác để tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam VTV Cup trong thời gian tới” - HLV Dũng cho biết.