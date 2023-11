Tặng hơn 800 mũ bảo hiểm cho học sinh Trường Tiểu học Hà Bầu

Sáng 14-11, tại Trường Tiểu học Hà Bầu (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa), Ủy Ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với Ban ATGT tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phát động dự án "Đến trường an toàn" năm học 2023-2024.

Tại buổi lễ, 800 học sinh Trường Tiểu học Hà Bầu được trao tặng mũ bảo hiểm thiết kế vừa với vòng đầu của mình và hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách. 800 chiếc mũ bảo hiểm mà dự án trao tặng cho học sinh lần này là từ sự đóng góp của các khách hàng của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam. Cũng tại buổi phát động còn diễn ra hoạt động vui chơi, văn nghệ, tạo không khí vui tươi nhằm nâng cao thông điệp tuyên truyền về ATGT trong học sinh tiểu học.

Được biết, trong năm học 2023-2024, dự án "Đến trường an toàn" được triển khai tại 9 trường tiểu học ở Gia Lai, Yên Bái và Quảng Ngãi với mục tiêu nâng cao kiến thức, kỹ năng của giáo viên, học sinh về an toàn giao thông đường bộ nhằm bảo vệ các em trước những hiểm họa tai nạn giao thông. Điểm mới của dự án năm nay là tập trung chuẩn hóa bộ tài liệu ATGT, gồm: phát triển chủ đề mới đi xe đạp an toàn; xây dựng tài liệu hướng dẫn chi tiết, giáo án dành cho giáo viên và các bộ học liệu phù hợp với phương pháp giảng dạy tích cực dành cho học sinh.

Đây là năm thứ 4 dự án triển khai triển khai tại Việt Nam. Qua đây, có hơn 13.000 học sinh và gần 700 giáo viên tại 19 trường tiểu học thuộc 6 tỉnh thành gồm Bắc Giang, Đak Lak, Hòa Bình, Yên Bái, Quảng Ngãi, Gia Lai được thụ hưởng từ dự án. Thống kê cho thấy tỷ lệ đội mũ bảo hiểm trung bình của học sinh tại các trường dự án tăng từ 27% lên 85%, mức độ am hiểu về an toàn giao thông đường bộ cũng tăng từ 46% lên 87%.