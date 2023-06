Tăng cường công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Lê Kim Giàu-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh-cho biết: 6 tháng đầu năm 2023, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác xây dựng các tiềm lực quốc phòng trong khu vực phòng thủ tỉnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang được chú trọng. Lực lượng vũ trang tỉnh luôn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh.

Các địa phương, đơn vị đã tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, phòng-chống vượt biên, xâm nhập, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động chống phá của bọn phản động FULRO, “Tin lành Đê ga”. Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-QK ngày 21-2-2023 của Tư lệnh Quân khu 5 về diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Gia Lai năm 2023, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 17-1-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp tỉnh và cấp huyện năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập, được Quân khu 5 đánh giá kết quả tốt.

Thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, UBND tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các địa phương thực hiện tốt công tác tuyển chọn gọi 2.654 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; giao chỉ tiêu cho các địa phương, đơn vị xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đúng quy định, đạt tỷ lệ 1,3% so với dân số. Các địa phương cũng thực hiện tốt công tác sắp xếp, bổ nhiệm 506/520 cán bộ Ban CHQS cấp xã (đạt 97,3%).

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh, Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các sở, ngành, địa phương tổ chức rà soát, cử 1.143 người đi bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức tập huấn cán bộ được 104 lớp với quân số 7.596 người; Bộ CHQS tỉnh tổ chức 7 lớp tập huấn với quân số 752 người; huấn luyện cho 478 chiến sĩ mới; tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ được 153 cơ sở với quân số 5.247 người...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh được triển khai thực hiện tốt với 205 đảng viên mới được kết nạp; tỷ lệ đảng viên trong dân quân tự vệ đạt 29,54% (tăng 1,21% so với cùng kỳ năm 2022); tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viên đạt 13,4%.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương thời gian qua như: việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng giải quyết các vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng còn chậm; một số nội dung chuẩn bị và triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện chất lượng còn hạn chế; công tác nắm, định hướng, giải quyết tư tưởng của một số cấp ủy, đơn vị hiệu quả chưa cao; một số địa phương giao quân tỷ lệ sức khỏe loại 1, loại 2 chưa đạt chỉ tiêu đề ra; tỷ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự trong đơn vị dự bị động viên ở một số đơn vị còn thấp; một số huyện, thị xã chưa hoàn thành việc bổ nhiệm, kiện toàn Ban CHQS cấp xã...

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Lê Kim Giàu đề nghị các địa phương cần thực hiện tốt hơn nữa công tác quản lý đất quốc phòng. Việc quy hoạch thao trường huấn luyện, quy hoạch trụ sở Ban CHQS huyện cũng còn khó khăn, nhiều đơn vị xa trung tâm nên các địa phương cần quan tâm đến vấn đề này. Đồng thời, các địa phương cần chuẩn bị tốt công tác quy hoạch cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Vấn đề xây dựng, sửa chữa nhà làm việc của Ban CHQS xã cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai; quản lý chặt chẽ các công cụ hỗ trợ, trang phục làm nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh. Hoàn chỉnh các kế hoạch B của các sở, ngành. Từ nay đến cuối năm, đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cải thiện những hạn chế, cố gắng đến cuối năm không có đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ.