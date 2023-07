Tạm giữ cha dượng đốt vùng kín con riêng của vợ

Khiếu kiện kéo dài vì đất ở “bỗng nhiên hao hụt” (GLO)- Từ năm 2021 đến nay, ông Phạm Ngọc Dân (thôn Tân Bình, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) nhiều lần gửi đơn đến cơ quan chức năng kiến nghị giải quyết việc thửa đất ở của gia đình ông thiếu đến 71 m2 so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp. Dù UBND huyện Đak Pơ đã có văn bản trả lời nhưng ông Dân vẫn chưa đồng tình.

Cựu Đại sứ, Tổng lãnh sự quán khai về việc 'làm giá' với hàng nghìn du học sinh và tù nhân Trong phiên tòa vụ án chuyến bay giải cứu, nhiều bị cáo là cựu Đại sứ, Tổng lãnh sự quán khai nhận hối lộ hàng tỷ đồng từ doanh nghiệp; có Đại sứ còn chỉ đạo tăng giá tiền thu làm hộ chiếu hoặc ra giá cho mỗi du học sinh phải chi thêm hàng trăm USD mới được về nước.

Ia Pa nỗ lực ngăn chặn “tín dụng đen” (GLO)- Trước thực trạng “tín dụng đen” diễn biến phức tạp trên địa bàn gây nhiều hệ lụy đến đời sống người dân, huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

18 bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu' có thể đối mặt án tử hình Có 18 bị cáo bị truy tố và đưa ra xét xử về tội nhận hối lộ theo điểm a khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015 có khung hình phạt tù từ 20 năm, chung thân hoặc tử hình trong vụ 'chuyến bay giải cứu'.

Bắt thêm 3 đối tượng vụ tấn công trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk Lực lượng công an đã bắt thêm 3 đối tượng tham gia vào vụ tấn công trụ sở 2 UBND xã ở tỉnh Đắk Lắk vào ngày 11-6 vừa qua.

Không để xảy ra “điểm nóng” về xâm hại tài nguyên rừng tại Gia Lai (GLO)- Thời gian qua, các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Nhờ đó, các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp đã bị ngăn chặn, xử lý kịp thời, không để xảy ra “điểm nóng” về phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Tuyên án hai đối tượng trong đường dây đưa ma túy từ Đức về Việt Nam tiêu thụ Sau thời gian xét xử sơ thẩm, chiều tối 14-7, Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt các bị cáo Trần Thanh Quân (SN 1993) mức án tử hình và Nguyễn Viết Hồng Dũng (SN 1996, đều trú thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) mức án chung thân cùng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nâng cao hiệu quả công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và tội phạm trộm cắp tài sản (GLO)- Ngày 14-7, Công an tỉnh Gia Lai hội ý nghiệp vụ công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn ma túy và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản 6 tháng đầu năm 2023.

Táo tợn siết cổ tài xế, cướp xe ôtô trên cao tốc Đang chở một vị khách về Thanh Hóa, khi đang đi trên cao tốc đoạn qua tỉnh Hà Nam, tài xế L.V.B. bất ngờ bị người này dùng dây siết cổ khống chế, cướp xe ôtô tẩu thoát

Mua bán người từ Việt Nam qua Campuchia, 2 đối tượng lãnh án (GLO)- Chiều 13-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt 2 bị cáo về tội “Mua bán người” và “Mua bán người dưới 16 tuổi”.

Xét xử đại án 'chuyến bay giải cứu': Hơn 400 cuộc điện thoại trong phi vụ 'chạy án' 61 tỉ đồng Tài liệu do Viện kiểm sát công bố cho thấy, cựu Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội và cựu trưởng phòng thuộc Bộ Công an đã có tới hơn 400 cuộc điện thoại chỉ trong thời gian ngắn.

Bộ đội Biên phòng tích cực thu hồi vũ khí, vật liệu nổ (GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ quản lý và bảo vệ biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai còn chủ động tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời đấu tranh ngăn chặn các hành vi sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trái phép.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội thừa nhận hành vi môi giới hối lộ Tại tòa, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn nghẹn lời bày tỏ về sự hối hận, đồng thời cho rằng 'chỉ vì xuất phát từ việc thương người quá nên mới môi giới hối lộ'.

An Khê: Va chạm giữa 2 xe máy và xe ô tô tải trên đường Quang Trung (GLO)- Khoảng 9 giờ 15 phút ngày 13-7, trên đường Quang Trung (đoạn thuộc phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe máy và xe ô tô tải, người phụ nữ điều khiển xe máy may mắn thoát nạn.

Vụ 'Chuyến bay giải cứu': Bên trong chiếc cặp bí ẩn chứa rượu hay hàng trăm ngàn USD? Cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn khẳng định giúp Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó giám đốc Công ty Bluesky, chuyển hơn 2,2 triệu USD để chạy án, song Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, Cục An ninh điều tra Bộ Công an, bác bỏ lời khai này

132 đại biểu tham gia hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023 (GLO)- Sáng 13-7, tại nhà văn hóa Binh đoàn 15, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác pháp luật năm 2023 cho 132 lãnh đạo, cộng tác viên pháp luật Hội Cựu chiến binh 32 tỉnh, thành phố phía Nam.

Nông dân thấp thỏm sợ bảo kê ép giá, kẻ gian phá hoại sầu riêng Chỉ còn ít tháng nữa, nhiều vườn sầu riêng ở địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã bắt đầu vào kì thu hoạch, dự kiến thương lái khắp các địa phương sẽ đổ về thu mua. Tuy nhiên, càng đến gần mùa thu hoạch người nông dân lại thấp thỏm lo âu sợ bảo kê chèn ép, kẻ gian quấy phá vườn.

