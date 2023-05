Vụ bé gái bị bạo hành ở Đà Lạt: Khởi tố bị can tội giết người

Tin liên quan Lâm Đồng: Khởi tố, bắt tạm giam kẻ bạo hành dã man bé gái 3 tháng tuổi

Sau khi Viện KSND phê chuẩn, Công an TP.Đà Lạt chuyển hồ sơ lên Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt cho biết thêm, Nguyễn Thị Hồng Ân (22 tuổi, ngụ P.3, Đà Lạt - mẹ bé C.) là người có liên quan vụ án nhưng do Ân đang nuôi bé C. nên chưa xem xét việc khởi tố bị can, chỉ nhắc nhở, răn đe.

Như Thanh Niênđã phản ánh, tối 20.5, Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng tiếp nhận bệnh nhi N.N.T.C. (hơn 2 tháng tuổi) trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê. Qua hội chẩn, bé bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não suy thận cấp, suy gan… Bệnh nhi phải thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Sau khi nhận được tin báo, Công an TP.Đà Lạt khẩn trương vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc. Khoảng 2 giờ ngày 21.5, Công an TP.Đà Lạt bắt giữ Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ TP.Đà Lạt, người tình của chị Ân) để điều tra về hành vi bạo hành bé C.

Theo lời khai của Thương, gần đây nhất, sáng 20.5, Thương mua ma túy về nhà trọ để Thương và Ân sử dụng. Đến trưa và chiều cùng ngày, khi cho bé C. uống sữa, bé C. không uống nên Thương đã tát vào đầu, mặt làm bé bị khó thở, ọc sữa ra ngoài. Thương còn dùng tay lắc bé C. thật mạnh, sau đó mới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Thời điểm Thương bạo hành bé C., Ân có mặt tại phòng trọ nhưng không can ngăn. Qua xét nghiệm nhanh, cả Thương và Ân đều cho kết quả dương tính với ma túy. Thương từng có 1 tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, bị TAND TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) xử phạt 2 năm tù giam vào năm 2016.

Theo cơ quan công an, bé C. có mẹ là Nguyễn Phúc Hồng Ân và cha ruột là N.Đ.T.N. (ngụ P.7, Đà Lạt). Năm 2020, Ân kết hôn với anh N., đến tháng 2.2023 hai người ly thân. Sau khi ly thân, Ân và bé C. sống tại phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi (TP.Đà Lạt). Từ tháng 3.2023, Ân có quan hệ tình cảm với Thương và 2 người sống chung nhà trọ.

Chị Trần Diệp Mỹ Dung, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Lâm Đồng, Chủ nhiệm CLB Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Lâm Đồng, cho biết những ngày qua, thông tin sự việc bé N.N.T.C. (hơn 2 tháng tuổi) bị bạo hành tại TP.Đà Lạt gây phẫn nộ trong dư luận. Nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn - Đội trong phối hợp xử lý các sự vụ, sự việc liên quan đến trẻ em, Tỉnh đoàn - Hội đồng Đội tỉnh - CLB Tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm, có hình thức hỗ trợ vật chất để các bác sĩ điều trị cho bé C.

Chị Dung cho biết thêm đã liên hệ, trao đổi và mong muốn các cơ quan chức năng sẽ tích cực điều tra, nhanh chóng làm sáng tỏ vụ việc. Đồng thời, trong thời gian tới sẽ liên hệ, kết nối các tổ chức, cá nhân để trợ giúp pháp lý cho bé C.