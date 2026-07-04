Subaru Forester lại giảm giá "khủng", về dưới 800 triệu đồng

Với ưu đãi lên đến gần 400 triệu đồng, giá bán thực tế của Subaru Forester tiếp tục giảm sâu trong tháng 7.2026, xuống dưới mốc 800 triệu đồng. Mức ưu đãi sâu nhất dành cho mẫu SUV Nhật Bản trang bị hệ dẫn động AWD trên thị trường hiện nay.

Tháng 7.2026, thị trường ô tô Việt Nam vẫn chứng kiến làn sóng ưu đãi, kích cầu trên diện rộng. Trong đó, Subaru tiếp tục là một trong những hãng xe gây chú ý khi duy trì các chính sách giảm giá mạnh tay cho nhiều dòng xe; đặc biệt là mẫu SUV chủ lực Forester. Qua đó đưa giá bán thực tế của mẫu xe này xuống chỉ còn từ 799 triệu đồng.

Cụ thể, Subaru Forester 2.0 i-L EyeSight có giá niêm yết 1,099 tỉ đồng giảm 300 triệu đồng, còn 799 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 2.0 i-S EyeSight giảm từ 1,199 tỉ đồng xuống còn 839 triệu đồng, tức thấp hơn giá niêm yết 360 triệu đồng.

Chương trình ưu đãi tháng 7 tiếp tục đưa giá bán thực tế của Subaru Forester xuống dưới mốc 800 triệu đồng. Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Đây đều là các xe sản xuất năm 2024 (VIN 2024), nhập khẩu từ Thái Lan. Với mức giá mới, Forester tiếp tục nằm trong nhóm SUV, crossover cỡ trung (C-SUV) có giá bán dễ tiếp cận trên thị trường; đồng thời trở thành một trong số ít mẫu xe trong tầm giá dưới 800 triệu đồng vẫn được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian đối xứng (Symmetrical AWD) cùng gói công nghệ hỗ trợ lái EyeSight. Đây đều là những lợi thế đặc trưng của thương hiệu Subaru.

Ngoài ra, động thái duy trì ưu đãi sâu cũng diễn ra trong bối cảnh Subaru Việt Nam đang phân phối song song thế hệ Forester hoàn toàn mới nhập khẩu từ Nhật Bản. Theo bảng giá mới công bố, mẫu xe này gồm hai phiên bản 2.5 i-L EyeSight và 2.5 i-S EyeSight, lần lượt có giá 1,299 tỉ đồng và 1,399 tỉ đồng. Khác với Forester nhập Thái Lan, Forester mới nhập khẩu từ Nhật Bản và hiện chưa được áp dụng chương trình ưu đãi.

Subaru hiện bán song song Forester nhập Thái Lan và thế hệ mới nhập khẩu từ Nhật Bản. Ảnh: NGUYỄN DUY

Đáng chú ý, không chỉ Forester, chính sách ưu đãi tháng 7 của Subaru Việt Nam còn áp dụng cho nhiều mẫu xe khác của hãng. Ở nhóm SUV đô thị, Subaru Crosstrek sản xuất năm 2024 (VIN 2024) cũng được giảm giá mạnh. Phiên bản 2.0 i-S EyeSight có giá niêm yết 1,098 tỉ đồng, khách mua xe được giảm 199 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản hybrid 2.0 i-S EyeSight e-Boxer Hybrid có giá 1,268 tỉ đồng được ưu đãi 239 triệu đồng. Giá thực tế còn 1,029 tỉ đồng. Trong đó, ngoài giảm giá tiền mặt, các đại lý còn tặng bộ nâng cấp cốp điện tự động trị giá 19,5 triệu đồng cùng bộ quà tặng phụ kiện cao cấp.

Đối với các xe Crosstrek sản xuất năm 2025 (VIN 2025), mức ưu đãi thấp hơn. Cụ thể, phiên bản động cơ xăng được giảm 119 triệu đồng, còn bản hybrid e-Boxer được ưu đãi 159 triệu đồng. Cả hai vẫn được tặng bộ nâng cấp cốp điện tự động, trong khi bản hybrid tiếp tục đi kèm bộ quà tặng phụ kiện cao cấp.

Ngoài Forester, Subaru còn triển khai ưu đãi cho Crosstrek, Outback, WRX và BRZ trong tháng 7.2026. Ảnh: ĐÌNH TUYÊN

Ở phân khúc SUV gia đình cỡ lớn, Subaru Outback sản xuất năm 2025 (VIN 2025) tiếp tục được bán với mức giá ưu đãi đặc biệt 1,625 tỉ đồng, thấp hơn khoảng 144 triệu đồng so với niêm yết (1,769 tỉ đồng).

Trong khi đó, các dòng xe thể thao nhận ưu đãi thấp hơn. Subaru WRX 2.4 CVT tS EyeSight sản xuất năm 2025 được giảm 20 triệu đồng so với giá niêm yết 1,799 tỉ đồng. Đối với Subaru BRZ 2.4 AT EyeSight sản xuất năm 2026, khách hàng được ưu đãi 10 triệu đồng, đưa giá bán thực tế xuống còn 1,649 tỉ đồng. Các phiên bản WRX và BRZ còn lại giữ nguyên giá bán.

Theo Đình Tuyên (thanhnien.vn)