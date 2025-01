Sở Giao thông vận tải Gia Lai hướng dẫn cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe

(GLO)- Ngày 2-1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Gia Lai có thông báo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân về công tác cấp mới, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe (GPLX) do ngành GTVT cấp được áp dụng từ ngày 1-1-2025.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 ngày 27-6-2024 của Quốc hội, GPLX có 15 hạng, gồm các hạng: A1, A, B1, B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE.

Sở Giao thông vận tải Gia Lai vừa có thông báo hướng dẫn cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe. Ảnh: T.L

Cụ thể, trường hợp người có GPLX đã được cấp trước ngày Luật có hiệu lực thi hành nếu có nhu cầu đổi, cấp lại GPLX, thì chuyển đổi như sau:

Giấy phép lái xe hạng A1 được đổi, cấp lại sang GPLX hạng A với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh đến dưới 175 cm3 hoặc có công suất động cơ điện đến dưới 14 kW; GPLX hạng A2 được đổi, cấp lại sang GPLX hạng A; GPLX hạng A3 được đổi, cấp lại sang GPLX hạng B1; GPLX hạng A4 được đổi, cấp lại sang chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 1.000 kg và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng.

Giấy phép lái xe hạng B1 số tự động được đổi, cấp lại sang GPLX hạng B với điều kiện hạn chế là chỉ được điều khiển xe ô tô số tự động; GPLX hạng B1, B2 được đổi, cấp lại sang GPLX hạng B hoặc hạng C1 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg.

Giấy phép lái xe hạng C giữ nguyên và đổi, cấp lại cùng hạng và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

Giấy phép lái xe hạng D được đổi, cấp lại sang GPLX hạng D2 và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

Giấy phép lái xe hạng E được đổi, cấp lại sang GPLX hạng D và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

Giấy phép lái xe hạng FB2 được đổi, cấp lại sang GPLX hạng BE hoặc hạng C1E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải đến 3.500 kg.

Giấy phép lái xe hạng FC được đổi, cấp lại sang GPLX hạng CE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg; GPLX hạng FD được đổi, cấp lại sang GPLX hạng D2E và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg; GPLX hạng FE được đổi, cấp lại sang GPLX hạng DE và chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng cho người điều khiển máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

Thời hạn của GPLX theo quy định mới như sau: Giấy phép lái xe các hạng A1, A, B1 không thời hạn; GPLX hạng B và hạng C1 có thời hạn 10 năm kể từ ngày cấp; GPLX các hạng C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E và DE có thời hạn 5 năm kể từ ngày cấp.

Giấy phép lái xe được cấp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trên GPLX.

Người có GPLX quá thời hạn sử dụng dưới 1 năm kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT để cấp GPLX. Quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT.

Người có GPLX ô tô bị mất nhưng quá thời hạn sử dụng, có tên trong hồ sơ của Sở GTVT, không thuộc trường hợp đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý phải dự sát hạch các nội dung: Quá hạn dưới 01 năm, phải dự sát hạch lý thuyết để cấp GPLX theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 17 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT; quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 17 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT.

Người có GPLX bị mất, còn thời hạn sử dụng được xét cấp lại GPLX. Việc cấp lại GPLX bị mất thực hiện theo quy định tại các khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 36 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT.

Người có GPLX quá hạn từ 1 năm trở lên kể từ ngày hết hạn phải sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và trên đường để cấp GPLX theo quy định. Ảnh: Minh Phương

Sở GTVT lưu ý, không cấp lại GPLX đối với các trường hợp sau: Giấy phép lái xe không có trong hệ thống thông tin GPLX tại Cục Đường bộ Việt Nam, bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý); chưa cấp lại GPLX đối với người vi phạm trật tự, an toàn giao thông đường bộ chưa thực hiện xong yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết, xử lý vụ việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định tại các khoản 3 Điều 35 Thông tư số 35/2024/TT-BGTVT

Tại thông báo, Sở GTVT cũng hướng dẫn về quy định tính điểm của GPLX và việc trừ điểm, phục hồi điểm GPLX. Khi GPLX bị hỏng không còn sử dụng được hoặc khi hết hạn, công dân có nhu cầu thực hiện thủ tục đổi GPLX do ngành GTVT cấp thì có thể trực tiếp đến Trung tâm hành chính công tỉnh Gia Lai (số 69 Hùng Vương, phường Tây Sơn, TP. Pleiku) để làm thủ tục hoặc thực hiện thủ tục đổi GPLX trực tuyến theo đường dẫn https://sgtvt.gialai.gov.vn/Tin-tuc/hoat dong chung/Huong-dan- thuc-hien-%C4%91oi-Giay-phep-lai-xe-truc-tuye.aspx.

Xem chi tiết Hướng dẫn cấp, cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe