'So găng' iPhone 15 với Galaxy Z Fold5

Phóng viên TTXVN tại Geneva dẫn kết quả nghiên cứu công bố ngày 4/9 do tổ chức SwissVR Monitor phối hợp cùng công ty Deloitte thực hiện cho thấy gần một nửa số công ty lớn ở Thụy Sĩ đã trở thành nạn nhân của các vụ tấn công mạng, trong đó thường gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) của Anh vừa cảnh báo nguy cơ về các vụ lừa đảo và đánh cắp dữ liệu từ việc ghi đè tập lệnh cho chatbot, thao túng câu lệnh thông qua các cuộc tấn công chèn lệnh.

Một nghiên cứu do Công ty Bảo mật và An ninh Mạng Kaspersky thực hiện hồi tháng 3/2023 cho thấy 75% người dùng ứng dụng hẹn hò sẵn sàng sử dụng chatbot như ChatGPT để có một cuộc trò chuyện hoàn hảo.

(GLO)- Thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok chia sẻ video ngắn trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh.