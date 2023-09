Sạc nhanh 35W có ý nghĩa ra sao với iPhone 15?

Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCSC) của Anh vừa cảnh báo nguy cơ về các vụ lừa đảo và đánh cắp dữ liệu từ việc ghi đè tập lệnh cho chatbot, thao túng câu lệnh thông qua các cuộc tấn công chèn lệnh.

(GLO)- Thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok chia sẻ video ngắn trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh.