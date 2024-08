Rộn ràng cung đường chạy trên vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo

Sáng 18-8, hơn 1.100 chân chạy trong cả nước đã cùng sải bước chân tại giải chạy An Khê Half Marathon 2024-Theo bước chân thần tốc. Tất cả đều hào hứng khi được trải nghiệm cung đường đầy thơ mộng của vùng đất Tây Sơn Thượng Đạo giàu bản sắc văn hóa, lịch sử.

An Khê mở hội

Sau rất nhiều chờ đợi của những người yêu chạy bộ tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) thì thị xã cửa ngõ phía Đông của tỉnh cũng có một giải chạy bán marathon được tổ chức với quy mô lớn.

Giải đấu năm nay ghi nhận sự đột phá của phong trào chạy bộ tại thủ phủ khu vực phía Đông tỉnh khi có sự tham gia của hơn 1.100 vận động viên (VĐV) tranh tài. So với các giải Việt dã truyền thống do địa phương này tổ chức thì đây là con số VĐV khổng lồ.

Cùng với đó, không chỉ giới hạn ở các cự ly ngắn, giải năm nay Ban tổ chức đã mở 3 cự ly gồm 5km, 15km và 21km. Đây là một sự đổi mới tích cực của những người làm thể thao tại thị xã An Khê để đáp ứng với xu thế mới trong làng chạy bộ.

Ngay từ tờ mờ sáng, đông đảo runner đã tập trung tại cổng xuất phát trước cổng chính của Hội trường trực tuyến thị xã nằm trên đường Hoàng Hoa Thám để khởi động. Đúng 5 giờ, giải chạy chính thức khởi tranh với cự ly 21km. Cự ly 15km xuất phát vào lúc 5 giờ 15 phút và cự ly 5km xuất phát vào lúc 5 giờ 30 phút.

Bầu không khí mà các chân chạy đã tạo ra khiến cho An Khê có một ngày chủ nhật vô cùng rộn rã. Khắp các tuyến đường, nhiều người dân của thị xã đã đổ ra 2 bên để cổ vũ cho các VĐV nhằm tiếp sức cho họ chinh phục cung đường.

Chị Nguyễn Thị Sen (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) bày tỏ: “Lần đầu tiên ở thị xã An Khê có một sự kiện thể thao đông người đến như vậy. Nhiều người ở khắp các nơi cũng đổ về đây để tham gia chạy, có người rủ cả gia đình cùng chạy. Có lẽ, tôi cũng sẽ sắm một đôi giày tập chạy bộ để giải năm sau có thể tham gia cùng mọi người”.

Với cự ly 5km, các VĐV hầu hết chỉ chạy trên các tuyến đường nội thị trong khi đó cự ly 15km và 21km được trông chờ hơn cả khi lần đầu tiên khai thác tuyến đường vành đai phía Bắc với cảnh quan thơ mộng.

Bởi vậy, các runner đều tỏ ra hào hứng khi được tận hưởng cảm giác chạy trên những cung đường hoàn toàn mới lạ với những cánh đồng xanh ngát và những trụ điện gió sừng sững mà hiếm nơi nào có được.

Gay cấn trên đường đua

Không chỉ chạy để tận hưởng, cuộc tranh tài ở các cự ly cũng diễn ra hết sức gay cấn và quyết liệt. Đặc biệt trong bối cảnh giải đấu năm nay quy tụ rất nhiều runner nổi danh trong làng chạy bộ trong và ngoài tỉnh.

Ở cự ly 21km của nữ, 2 nữ VĐV Nguyễn Thị Thảo (huyện Mang Yang) và Nguyễn Thị Duyên (huyện Krông Pa) đã cống hiến một màn rượt đuổi hấp dẫn. Trong suốt hầu hết chiều dài cung đường, cả 2 bám đuổi nhau sát sao và phải đến khoảng km thứ 19, chân chạy đến từ vùng chảo lửa Krông Pa mới có thể thực sự bứt lên và cán đích ở vị trí số 1.

Ở nội dung dành cho nam, VĐV Trịnh Minh Tâm (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh) đã thể hiện sự vượt trội khi có những sải chân thần tốc dù cung đường có nhiều thử thách. Chân chạy SN 2003 “một mình một ngựa” trên đường chạy và về đích với thành tích 1 giờ 15 phút.

“Đường chạy giải năm nay thực sự là một thử thách lớn với chúng tôi khi có liên tiếp những con dốc khá dài lên xuống liên tục. Nhưng đó cũng là một trải nghiệm tốt với tôi khi hỗ trợ cho các bài tập thể lực. Một điểm cộng lớn ở đường chạy này là khung cảnh rất đẹp, hùng vĩ khiến cho các VĐV cảm thấy rất phấn khích khi được khám phá”- anh Tâm chia sẻ.

Với cự ly 15km cũng xuất hiện những cái tên đã nhiều lần “đứng bục” tại các giải chạy. Ở nội dung của nữ, chân chạy đến từ TP. Pleiku Phan Thị Tường Vy đã thêm một lần giành vị trí số 1 ở một giải chạy trong tỉnh. Dù bị đối thủ Nguyễn Diệu đeo bám khá quyết liệt đến những km cuối cùng, song Tường Vy vẫn duy trì sải chân dẻo dai của mình và cán đích trước đối thủ chỉ trong khoảng 10 bước chân.

Với nội dung 15km nam, VĐV trẻ đến từ đội năng khiếu Điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh là Trần Minh Tú (SN 2009) đã có màn bứt tốc từ những km đầu tiên để bỏ xa các đàn anh. Dù trải qua nhiều cung đường dốc nhưng chân chạy trẻ vẫn duy trì những bước chân đều đặn để có được vị trí số 1.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 10 vị trí về đích đầu tiên ở từng cự ly. Cụ thể, giải nhất cho cự ly 5km trị giá 1,5 triệu đồng; cự ly 15km là 2 triệu đồng và cự ly 21km là 3 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các giải phụ như giải VĐV nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất về đích ở từng cự ly nam-nữ và giải cặp vợ chồng cùng tham gia hoàn thành cự ly.

Giải đấu năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp với các runner và đặc biệt là UBND thị xã An Khê. Đây là cơ hội lớn cho thị xã An Khê quảng bá lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch của địa phương đến với người dân và du khách.

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết: “Giải đã diễn ra thành công tốt đẹp từ công tác tổ chức, an ninh, y tế…đều được các đơn vị phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng. Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn quảng bá lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch của An Khê đến với người dân và du khách. Với hiệu ứng của giải đấu năm nay, hy vọng các giải đấu tiếp theo sẽ diễn ra với quy mô, chất lượng cao hơn”.