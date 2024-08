Tưng bừng lễ khai mạc giải chạy An Khê Half Marathon 2024

Chiều 17-8, UBND thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Giải An Khê Half Marathon 2024 với chủ đề “Theo bước chân thần tốc”.

Dự lễ có ông Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Khê; ông Nguyễn Hùng Vỹ-Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; ông Đinh Văn Cương-Chủ tịch UBND thị xã An Khê.

Giải An Khê Half Marathon 2024 là lần đầu tiên UBND thị xã An Khê tổ chức một giải chạy với cự ly half marathon. Do đó, Ban tổ chức đã nỗ lực tạo dấu ấn ngay từ lễ khai mạc với những màn trình diễn văn nghệ mang đặc trưng của vùng đất giàu bản sắc văn hóa, lịch sử.

Giải năm nay quy tụ hơn 1.100 vận động viên (VĐV) đến từ các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thị xã cũng như trong toàn tỉnh và các địa phương khác như Kon Tum, Bình Định, TP. Hồ Chí Minh…

Các runner tranh tài ở 3 cự ly trong sáng 18-8 gồm: 21km xuất phát lúc 5 giờ, 15km xuất phát lúc 5 giờ 15 phút, 5km xuất phát lúc 5 giờ 30 phút. Theo Ban tổ chức, cự ly 5km sẽ đóng vào lúc 7 giờ, 15km đóng vào lúc 8 giờ 15 phút, cự ly 21km đóng lúc 8 giờ 30 phút. Lễ bế mạc và trao thưởng cho các VĐV xuất sắc sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ cùng ngày.

Được biết, Ban tổ chức sẽ trao giải cho 10 vị trí về đích đầu tiên ở từng cự ly. Cụ thể giải nhất cho cự ly 5km trị giá 1,5 triệu đồng; cự ly 15km là 2 triệu đồng và cự ly 21km là 3 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các giải phụ như giải VĐV nhỏ tuổi nhất, lớn tuổi nhất về đích ở từng cự ly nam-nữ và giải cặp vợ chồng cùng tham gia hoàn thành cự ly.

Phát biểu khai mạc giải, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê, Trưởng Ban tổ chức giải cho hay: An Khê là cửa ngõ phía Đông của tỉnh, vùng đất lưu dấu nhiều trầm tích văn hóa, lịch sử. Thị xã hiện có 2 di tích quốc gia đặc biệt gồm quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo và di tích khảo cổ Rộc Tưng-Gò Đá có niên đại cách đây 800 ngàn năm.

“Thông qua giải chạy, chúng tôi mong muốn quảng bá lịch sử truyền thống, văn hóa, du lịch của An Khê đến với người dân và du khách. Các VĐV có thể khám phá các địa danh lịch sử, danh lam thắng cảnh, sản vật đặc trưng, được trải nghiệm những cung đường đẹp trên vùng đất địa linh nhân kiệt Tây Sơn Thượng Đạo. Từ đó góp phần phát triển du lịch An Khê theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn và phát huy di sản, bản sắc văn hóa dân tộc”-bà Minh nhấn mạnh.

Trước đó, từ 8 giờ sáng ngày 17-8, Ban tổ chức đã phát racekit cho các VĐV. Với việc đăng ký online, quy trình nhận racekit diễn ra rất nhanh và thuận lợi giúp các runner không phải chờ đợi quá lâu.