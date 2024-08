Cơ hội để vực dậy phong trào chạy bộ ở An Khê

Trong làng điền kinh Gia Lai, An Khê từng sở hữu nhiều chân chạy nổi danh. Trong đó, vận động viên (VĐV) xuất sắc nhất phải kể đến Nguyễn Thị Mỹ Liên-người từng được mệnh danh là “Nữ hoàng leo núi” với 2 lần giành chức vô địch Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi năm 2008 và 2009. Cô gái người An Khê cũng tỏa sáng ở đấu trường quốc tế trong màu áo của đội tuyển Việt Nam tại Giải Marathon Nam Á năm 2009.

Bên cạnh đó là chân chạy Phạm Lệ Quỳnh thuộc đội tuyển điền kinh của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Cô cũng từng giành huy chương đồng cự ly marathon ở giải vô địch quốc gia. Hay như tài năng trẻ Hà Quang Thắng-VĐV đang thuộc biên chế của đội tuyển trẻ điền kinh quốc gia. Đây đều là những cái tên được phát hiện từ các giải đấu phong trào tại thị xã An Khê, sau đó trình làng tại giải việt dã Báo Gia Lai qua các năm rồi lọt vào “mắt xanh” của giới chuyên môn. Trong giới chạy phong trào, VĐV người An Khê Võ Cao Thiện Nghĩa cũng từng 2 lần lên ngôi ở cự ly 7 km nam chính tại giải việt dã Báo Gia Lai.

Ông Ngô Gia Hùng-Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh-nhìn nhận: “Trong nhiều thế hệ, một điều khá đặc biệt là An Khê luôn có những VĐV xuất sắc đóng góp cho thể thao của tỉnh cũng như quốc gia. Bởi vậy, chúng tôi luôn để tâm quan sát các VĐV trẻ của địa phương này. Nếu phong trào duy trì tốt, khơi dậy đam mê cho các em nhỏ, tôi tin nơi đây vẫn là nguồn cung cấp VĐV chạy bộ tài năng cho đội điền kinh của tỉnh”.

Vậy nhưng, trong một thời gian khá dài, giữa sự bùng nổ của phong trào chạy bộ trên địa bàn tỉnh nói riêng và cả nước nói chung, An Khê lại khá trầm lắng dù hàng năm vẫn duy trì tổ chức giải việt dã truyền thống. Đơn cử như giải năm 2023 chỉ thu hút 140 VĐV tranh tài ở các cự ly 3 km, 5 km và 7 km. Khi đông đảo người đam mê chạy bộ có xu hướng ưa thích những cự ly dài như 10 km, 21 km hay 42 km thì giải đấu với những cự ly ngắn sẽ dần bị “lạc hậu”.

Với nhiều người, chạy bộ là cơ hội để thử thách bản thân, khám phá những cung đường ở địa phương thì những cự ly ngắn lại không đáp ứng yêu cầu này. Bên cạnh đó, nhiều địa phương đã khai thác rất hiệu quả các giải chạy cự ly trung bình và dài để vừa thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, vừa kích cầu sự phát triển của ngành “công nghiệp không khói” như TP. Pleiku và các huyện: Kbang, Krông Pa, Chư Păh, Mang Yang.

Do đó, Giải “An Khê Half Marathon-Theo bước chân thần tốc” được Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê chủ trì phối hợp cùng Công ty cổ phần VietRace365 và AK Running Club tổ chức vào sáng 18-8 được kỳ vọng giúp địa phương này bắt nhịp với xu hướng mới. Trên thực tế, phong trào chạy bộ ở An Khê cũng đã có dấu hiệu khởi sắc khi từ tháng 4-2023, AK Running Club ra mắt đã quy tụ gần 60 người đam mê chạy bộ trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Thanh Điệp-Giám đốc Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê: Giải chạy năm nay sẽ chứng kiến sự tham gia của hơn 1.100 VĐV. “Trước kia, các giải việt dã truyền thống chỉ có cự ly ngắn tập trung ở các tuyến đường trung tâm thị xã. Nhưng ở giải chạy này, với các cự ly dài như 15 km và 21 km, các VĐV được trải nghiệm cung đường mới như ở đường tránh qua thị xã to đẹp vừa được xây dựng với những cánh đồng điện gió bắt mắt ấn tượng.

Với sự tham gia của đông đảo VĐV trong và ngoài tỉnh, chúng tôi hy vọng giải đấu là bước ngoặt với phong trào chạy bộ cũng như thúc đẩy phát triển du lịch cho thị xã”-ông Điệp cho biết.

Trò chuyện với P.V, anh Võ Cao Thiện Nghĩa-Huấn luyện viên chạy bộ tại TP. Hồ Chí Minh, thành viên AK Running Club-hào hứng chia sẻ: “Tôi rất vui khi quê hương mình tổ chức một sự kiện tầm cỡ như vậy. Đó là trái ngọt cho những đóng góp âm thầm của các thành viên AK Running Club. Tôi gửi lời mời đến bạn bè ở nhiều tỉnh, thành về tham gia giải chạy này và các bạn đều hưởng ứng rất nhiệt tình. Mong rằng giải để lại những kỷ niệm đẹp cho các runner trên toàn quốc”.