Quyết liệt thi hành các luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì, phối hợp soạn thảo

(GLO)- Chiều 6-2, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành hội thảo đánh giá kết quả tham mưu xây dựng, triển khai thi hành các luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì, phối hợp soạn thảo được Quốc hội khóa XV thông qua và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.

Đại tá, Tiến sĩ Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo; tham dự có đại diện lãnh đạo và cán bộ làm công tác pháp chế thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo quán triệt tại hội thảo. Ảnh: Hân Tân

Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua do Bộ Công an chủ trì soạn thảo có ý nghĩa chính trị và pháp lý quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng Công an nhân dân triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng-chống tội phạm và vi phạm pháp luật, đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại hội thảo, các phòng nghiệp vụ chức năng theo lĩnh vực phụ trách đã báo cáo tham luận để phân tích đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của các luật, nghị quyết và văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành khi áp dụng vào thực tiễn, qua đó đã làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình áp dụng thi hành của các luật, nghị quyết; đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi nâng cao hiệu quả thi hành, nhất là các luật liên quan trực tiếp công tác Công an như: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;…

Các đơn vị chức năng tham luận tại hội thảo. Ảnh: Hân Tân

Kết luận hội thảo, Đại tá Phạm Hữu Trường yêu cầu các phòng nghiệp vụ chức năng được giao chủ trì triển khai thi hành luật, nghị quyết tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra thi hành pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kịp thời nội dung trọng tâm, các điểm mới trên các phương tiện truyền thông đến cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, khẩn trương tham mưu phối hợp xây dựng các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Trật tự, đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đảm bảo tiến độ, yêu cầu với thời điểm luật có hiệu lực thi hành; chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ thi hành pháp luật, thực sự đưa các luật, nghị quyết đi vào cuộc sống.