Quốc gia châu Phi Somolia cấm TikTok trên toàn quốc

(GLO)- Sau 41 ngày kể từ ngày 14-7, tên lửa đẩy Launch Vehicle Mark-III (LVM-3) đã đưa tàu đổ bộ Chandrayaan-3 của Ấn Độ hạ cánh thành công xuống Mặt trăng vào lúc 18 giờ 04 (theo giờ New Delhi) vào ngày 23-8.

(GLO)- Thành phố New York của Mỹ thông báo cấm sử dụng ứng dụng TikTok chia sẻ video ngắn trên các thiết bị của chính quyền do các mối quan ngại về an ninh.