Phát hiện loài lan gấm ngọc vân hồng quý hiếm tại khu rừng ở Thanh Hóa

(GLO)- Loài lan gấm ngọc vân hồng quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam, có giá trị cao trong y học cổ truyền vừa được các nhà khoa học phát hiện tại khu rừng ở Thanh Hóa.

Loài lan gấm ngọc vân hồng quý hiếm không chỉ có hoa đẹp, mà loài này còn có giá trị cao về y học trong đông y, thuộc nhóm lan dược liệu có giá trị nhất tại châu Á. Ảnh: NLĐO

Được biết, các nhà khoa học công bố tìm thấy loài lan quý hiếm này ở Pù Luông có tên gọi lan gấm ngọc vân hồng, tên khoa học là Anoectochilus roxburghii, thuộc chi lan kim tuyến (Anoectochilus), và là một trong những nhóm lan dược liệu có giá trị nhất tại châu Á.

"Lan gấm ngọc vân hồng nổi bật với bộ lá xanh lục thẫm điểm vân ánh kim đẹp mắt, không chỉ có giá trị thẩm mỹ mà còn được đánh giá cao trong y học cổ truyền. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng loài này chứa nhiều hợp chất sinh học quý như kinsenoside, flavonoid, polysaccharide..., có khả năng hỗ trợ điều trị các bệnh tiểu đường, viêm gan, rối loạn miễn dịch và một số loại ung thư"-ông Lê Thanh Hữu-Phó Giám đốc Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông-thông tin.

Theo ông Lê Thanh Hữu, tại Việt Nam, loài lan này phân bố rải rác ở một số vùng núi cao có khí hậu ẩm như Nghệ An, Lạng Sơn, Lâm Đồng... Việc ghi nhận gấm ngọc vân hồng tại Pù Luông không chỉ làm phong phú thêm hệ thực vật cho khu bảo tồn, mà còn khẳng định vai trò sinh thái quan trọng của Pù Luông trong việc duy trì hành lang đa dạng sinh học giữa các vùng Tây Bắc và Bắc Trung Bộ.

Cũng tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Thanh Hóa, các nhà khoa học trước đó công bố phát hiện một loài động vật có vú chưa từng được ghi nhận trên thế giới, hiện tại chỉ được biết đến qua địa điểm điển hình của nó trong khu rừng này. Loài chuột chũi mới này có tên khoa học là Euroscaptor Darwini (chuột chũi Darwin).

Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông có diện tích 16.982,6 ha (thuộc địa bàn huyện Bá Thước và Quan Hóa cũ, nằm ở phía Tây tỉnh Thanh Hóa). Khu bảo tồn này có hệ thực vật chủ yếu là loại rừng kín nhiệt đới thường xanh theo mùa, có hệ động thực vật phong phú, đa dạng về số lượng và chủng loại. Động vật tại đây cũng rất phong phú, đa dạng với 908 loài.

Không chỉ là khu bảo tồn đa dạng, có giá trị lớn về nghiên cứu khoa học, bảo tồn loài, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông còn được biết tới với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, đang trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch thích khám phá, đặc biệt là khách quốc tế.