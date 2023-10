Quảng Ngãi: Truy bắt nhanh kẻ trộm xe máy trong tiệm internet

Ngày 27/10, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được 3 nghi can gây ra vụ cướp tại Phòng giao dịch Nhị Xuân - thuộc Sacombank, sau 22 giờ từ khi gây án.

Nhận cuộc gọi điện thoại từ kẻ giả danh công an đe dọa liên quan tới 1 vụ đánh bạc trên mạng, bà V.T.C. ở Thanh Hóa liền vội vàng ra ngân hàng rút hơn 200 triệu đồng chuyển cho kẻ lừa đảo nhưng đã được công an ngăn chặn kịp thời

(GLO)- Chiều 25-10, Công an tỉnh Gia Lai tiến hành hội nghị sơ kết công tác điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến vũ khí quân dụng, vật liệu nổ (VKQD-VLN) từ năm 2020 đến nay. Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Dương Văn Long-Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.