Quảng bá nông sản qua đường du lịch

Hội An (Quảng Nam) là cái tên duy nhất của Việt Nam được Giải thưởng Travelers' Choice Best of the Best Destinations của nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới Tripadvisor gọi tên trong bảng xếp hạng 25 điểm đến trăng mật lãng mạn nhất thế giới.