Quân đoàn 34 tập huấn an toàn, vệ sinh lao động năm 2025

(GLO)- Ngày 22-4, Quân đoàn 34 tổ chức lớp tập huấn an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống say nắng, say nóng năm 2025 cho 140 học viên là cán bộ chỉ huy và quản lý, nhân viên quân y các đơn vị trực thuộc Quân đoàn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được trang bị kiến thức cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống say nắng, say nóng. Cụ thể, công tác dự phòng say nắng, say nóng và nhận biết dấu hiệu, triệu chứng; cấp cứu tại chỗ khi quân nhân bị say nắng, say nóng; đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác tại đơn vị…

Đại biểu dự lễ khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: T.D

Phát biểu tại buổi tập huấn, Đại tá Hà Viến Liễn-Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 nhấn mạnh: Những kiến thức tại hội nghị tập huấn lần này sẽ giúp cán bộ chỉ huy, quản lý, nhân viên quân y các cơ quan, đơn vị nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hành về những quy định trong triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống say nắng, say nóng; làm tốt công tác tham mưu và trực tiếp xứ lý tốt các tình huống trong quá trình học tập, huấn luyện, góp phần tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội.

Đại tá Hà Viến Liễn phát biểu tại lễ khai mạc lớp tập huấn. Ảnh: T.D

Đại tá Hà Viến Liễn cũng đề nghị các học viên chấp hành nghiêm quy định, tham gia học tập đầy đủ, nắm chắc nội dung, liên hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn để vận dụng sát thực tiễn tại cơ quan, đơn vị. Sau lớp tập huấn, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn ở cấp mình, để thực hiện thống nhất trong toàn Quân đoàn.