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Phường Pleiku ra quân xử lý tình trạng lang thang, xin ăn dịp Festival

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(GLO)- Ngày 6-11, Tổ công tác tập trung, giải quyết người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân kiểm tra, rà soát và xử lý tình trạng người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn trên địa bàn.

Hoạt động nhằm góp phần bảo đảm an ninh trật tự, mỹ quan đô thị trong dịp diễn ra Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

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Tổ công tác phường Pleiku tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ký cam kết phối hợp phòng ngừa, phát hiện và thông tin về các trường hợp lang thang, cơ nhỡ, xin ăn. Ảnh: Phương Thảo

Theo kế hoạch, lực lượng chức năng tập trung tuần tra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, đường Trần Hưng Đạo, đường Anh Hùng Núp và các tuyến đường xung quanh khu vực tổ chức các hoạt động Festival.

Các ca tuần tra lưu động được duy trì hằng ngày, chú trọng khung giờ cao điểm tại những địa điểm vui chơi, tập trung đông người.

Bên cạnh đó, Tổ công tác phối hợp tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh ăn uống, lưu trú và dịch vụ ký cam kết phối hợp phòng ngừa, phát hiện, thông tin về các trường hợp lang thang, cơ nhỡ, xin ăn.

Các cơ sở được hướng dẫn chủ động nhắc nhở và thông báo cho lực lượng Công an khi phát hiện trường hợp cần hỗ trợ, xử lý. Đối với các trường hợp được phát hiện, lực lượng chức năng tiếp cận, ứng xử văn minh, lịch sự, đúng quy định; xác minh nhân thân, hoàn cảnh và nhu cầu trợ giúp để có hướng giải quyết phù hợp.

Hoạt động được triển khai xuyên suốt thời gian diễn ra các sự kiện, nhằm góp phần xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp với người dân và du khách khi đến Gia Lai.

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