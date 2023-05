Tin liên quan Pleiku: Va chạm giao thông, 1 người bị thương

Theo đó, vào thời điểm trên, xe tải BKS 81C1-152.31 do anh L.Đ.P. (SN 1998, trú tại xã Chrôh Pơnan, huyện Phú Thiện) điều khiển lưu thông theo hướng từ thị xã Ayun Pa đi Phú Thiện. Khi đi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với ô tô BKS 81A-200.76 do anh P.N.H. (SN 1997, trú tại phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ va chạm khiến 2 phương tiện bị lật dẫn đến hư hỏng nặng. Rất may không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng huyện Phú Thiện đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông. Đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ va chạm giao thông trên.