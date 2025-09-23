Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

(GLO)- Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị chức năng điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ được phát hiện vào trưa 23-9 trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23-9, Công an phường Quy Nhơn Nam nhận được tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại thành cầu, ở khu vực phía sau một siêu thị lớn trên địa bàn khu phố 25, phường Quy Nhơn Nam.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh lai lịch nạn nhân. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1981, ở thôn An Mỹ, xã An Lương, tỉnh Gia Lai). Trước lúc tử vong, nạn nhân đang thuê trọ tại một con hẻm trên đường Hàn Mặc Tử, phường Quy Nhơn Nam.