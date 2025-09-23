Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

Phát hiện người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với đơn vị chức năng điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ được phát hiện vào trưa 23-9 trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam.

Vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 23-9, Công an phường Quy Nhơn Nam nhận được tin báo của người dân về việc có một nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ tại thành cầu, ở khu vực phía sau một siêu thị lớn trên địa bàn khu phố 25, phường Quy Nhơn Nam.

nguoi-dan-ong-treo-co.jpg
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: Đội SOS 115 Bình Định

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường có mặt bảo vệ hiện trường, xác minh lai lịch nạn nhân. Người đàn ông được xác định là Nguyễn Văn L. (SN 1981, ở thôn An Mỹ, xã An Lương, tỉnh Gia Lai). Trước lúc tử vong, nạn nhân đang thuê trọ tại một con hẻm trên đường Hàn Mặc Tử, phường Quy Nhơn Nam.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

BHXH sẽ thanh toán trực tiếp chi phí chênh lệch

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 5-9, Gia Lai Online đăng tải bài viết "Người cao tuổi bức xúc vì phải trả tạm ứng 20% chi phí khám-chữa bệnh BHYT". Liên quan vấn đề này, ngày 8-9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai có Công văn số 452/BHXH-CĐBHYT về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Khẩn cấp khoanh vùng, xử lý tổ ong vò vẽ đốt 1 cháu bé tử vong

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 8-9, ông Lưu Trung Nghĩa-Bí thư Đảng ủy phường An Phú, tỉnh Gia Lai thông tin: Sau khi có tin 3 trẻ ở Mái ấm Thiên Ân (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt cấp cứu ở Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, trong đó 1 trẻ tử vong; địa phương nhanh chóng xác minh và có các hỗ trợ kịp thời người bị nạn.

null