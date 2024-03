Phạt 1 công ty 11 tỉ đồng vì dùng chất cấm sản xuất thực phẩm chức năng

(GLO)- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty TNHH sản xuất- y dược phẩm Vĩnh Điển hơn 11 tỉ đồng về 6 hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sử dụng chất cấm để sản xuất 3 loại thực phẩm chức năng hỗ trợ tăng cường sinh lý, giảm béo.

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm nêu rõ công ty này vi phạm 6 hành vi bao gồm: sản xuất một số loại thực phẩm chức năng mà không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt; không đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định; không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; không đảm bảo thiết bị chuyên dụng trong sản xuất; vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa và sử dụng chất cấm (Sildenafil, Sibutramine) trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 307 triệu đồng.

Trên cơ sở vi phạm, Cục An toàn thực phẩm đã xử phạt hơn 11 tỷ đồng. Trong đó có hành vi vi phạm quy định về nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (Số lô: 02.2022, NSX: 11-5-2022, HSD: 10-5-2025).

Đặc biệt, công ty này sử dụng chất cấmSildenafil, Sibutramine trong sản xuất, chế biến 3 thực phẩm chức năng gồm: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (số lô: 02.2022, NSX: 11-5-2022, HSD: 10-5-2025); sản phẩm Stony bổ thận tráng dương tăng cường sinh lý (số lô: 03.2022, NSX: 12-5-2022, HSD: 11-5-2025); thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giấm táo Slim hỗ trợ giảm béo (số lô: 01.2022, NSX: 26-2-2022, HSD: 25-2-2025).

Ngoài ra, công ty còn bị đình chỉ hoạt động sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe 11 tháng kể từ ngày 1-3; tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus 22 tháng kể từ ngày nhận được quyết định; đồng thời, buộc thu hồi và tiêu hủy các sản phẩm đã vi phạm.

Công ty TNHH sản xuất-y dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) sản xuất hàng loạt các loại thực phẩm chức năng có công dụng tăng cường sinh lý và hỗ trợ giảm cân.