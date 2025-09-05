Danh mục
Phân tử có trong cây ổi đem lại phương pháp đột phá chống ung thư gan

G.B (Theo nld.com.vn, VnExpress.vn)

(GLO)- Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra phương pháp đột phá ngăn chặn ung thư gan dựa vào phân tử có trong cây ổi - loại cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam.

ddcayoi.jpg
Phân tử có trong cây ổi đem lại phương pháp đột phá chống lại ung thư gan (ảnh minh họa).

Theo GS William Chain từ Đại học Delaware (Mỹ)-người dẫn đầu nhóm nghiên cứu chỉ ra rằng phân tử (–)-psiguadial A có trong cây ổi, một trong những loại cây ăn quả phổ biến ở Việt Nam có thể đem lại phương pháp đột phá để chống lại ung thư gan.

Đặc biệt, trong lá ổi có phân tử (–)-psiguadial A phổ biến nhất, có khả năng chống lại sự tăng sinh tế bào; vì thế có thể ngăn chặn sự phát triển của các khối u trong bệnh ung thư.

Cùng đó, nhóm nghiên cứu của GS William Chain thông qua một kỹ thuật được gọi là tổng hợp sản phẩm tự nhiên cũng đã thành công trong việc thiết lập một quy trình phòng thí nghiệm giúp tổng hợp toàn phần phân tử này. Các phân tử này đã được chứng minh là có khả năng chống lại các bệnh ung thư gan ác tính, theo SciTech Daily.

Bước đột phá này đặc biệt quan trọng bởi ung thư gan là loại ung thư phổ biến hàng thứ 6 thế giới và là loại rất nguy hiểm, gây tử vong hàng thứ 3 thế giới, theo số liệu gần đây nhất từ Tổ chức Y tế thế giới.

Phương pháp tổng hợp mà các tác giả đã thực hiện đối với phân tử từ cây ổi cũng có thể được áp dụng rộng rãi đối với những sản phẩm tự nhiên khác.

Theo GS William Chain, phần lớn các loại thuốc được phê duyệt lâm sàng đều được làm từ sản phẩm tự nhiên hoặc dựa trên một sản phẩm tự nhiên.

mam-xoiden.jpg
Các loại quả mọng chứa nhiều hợp chất thực vật có tính kháng viêm cao, tăng cường miễn dịch, ức chế tế bào ung thư (ảnh minh họa).

Ngoài ra, một nghiên cứu khác về lợi ích trái cây của Tổ chức Dinh dưỡng xã hội Mỹ cho thấy, các loại quả mọng như: dâu tây, việt quất, mâm xôi đen, lựu... chủ yếu là nước, chứa nhiều hợp chất thực vật có tính kháng viêm cao, tăng cường miễn dịch, ức chế tế bào ung thư.

Tiến sĩ, bác sĩ Gary Stoner (Khoa nội, Đại học Ohio, Mỹ) dành 30 năm nghiên cứu về lợi ích sức khỏe trong phòng ngừa ung thư của dòng quả mọng và nhận thấy tác dụng tích cực của chúng. Chất anthocyanins (giúp hiển thị màu sắc của quả) và chất xơ có trong quả mọng giúp phòng và hỗ trợ chữa trị ung thư.

null