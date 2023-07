OpenAI lần đầu bị kiện về vấn đề liên quan đến bản quyền

Hai tác giả đã đệ đơn kiện tập đoàn OpenAI với cáo buộc rằng các cuốn sách có bản quyền của họ đã được sử dụng để đào tạo ứng dụng ChatGPT - một công cụ trò chuyện được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) gây nhiều chú ý trong thời gian qua.

Nguyên đơn là Paul Tremblay, tác giả cuốn "The Cabin at the End of the World" và Mona Awad, tác giả cuốn "Bunny” và “13 Ways of Looking at a Fat Girl."

Đơn kiện có nội dung nói rằng ChatGPT đã tạo ra "những bản tóm tắt rất chính xác" về tác phẩm của họ mà không có sự cho phép của tác giả và đó là hành vi vi phạm bản quyền.

Vụ kiện được gửi lên tòa án liên bang San Francisco vào tuần trước. Trong số đó, hai tác giả cáo buộc rằng dữ liệu đào tạo của OpenAI sử dụng "nhiều" tài liệu có bản quyền, bao gồm các tác phẩm của Tremblay và Awad.

Tuy nhiên, khó có thể chứng minh được một cách chính xác liệu các tác giả chịu thiệt hại tài chính như thế nào từ hoạt động như vậy của ChatGPT.

ChatGPT là ứng dụng AI tạo sinh có khả năng vượt trội hơn các ứng dụng chatbot được tạo ra trước đây.

Được phát triển bởi tập đoàn OpenAI có trụ sở ở San Francisco, ứng dụng này có thể tự động tạo ra văn bản dựa trên những yêu cầu của người dùng.

Tuy nhiên, OpenAI không cho biết những dữ liệu chính xác nào được sử dụng để đào tạo ChatGPT.

Tập đoàn này nói rằng họ thường thu thập thông tin từ các trang web, bao gồm sử dụng các cuốn sách được lưu trữ và bách khoa toàn thư mở trực tuyến đa ngôn ngữ Wikipedia.

Tờ The Guardian dẫn lời Andres Guadamuz, người nghiên cứu mảng luật sở hữu trí tuệ tại Đại học Sussex, cho biết đây là vụ kiện đầu tiên đối với ChatGPT liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Ông Guadamuz cho rằng vụ kiện này sẽ làm bộc lộ "những ranh giới pháp lý" không rõ ràng trong quá trình sử dụng các ứng dụng AI sáng tạo hiện nay.