(GLO)- Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May và Chol Chnam Thmay từ ngày 8 đến 12-4, các đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

(GLO)- Theo Sở Y tế Gia Lai, “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 sẽ triển khai trên địa bàn tỉnh từ ngày 15-4 đến ngày 15-5 với chủ đề: Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.