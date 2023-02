Tin liên quan Thương lái săn tìm, dưa hấu bất ngờ tăng giá mạnh

Những ngày này, tại huyện Krông Pa, nông dân đang tất bật vào vụ thu hoạch dưa hấu. Thương lái ở các nơi cũng đổ về thu mua dưa khá đông. Những chiếc xe tải nối nhau nằm chờ ở các điểm tập kết để chở dưa đi khắp nơi tiêu thụ. Hiện giá dưa hấu được thương lái mua tại ruộng từ 22 triệu đồng đến 30 triệu đồng/sào.

Vừa thu hoạch xong 2 ha dưa hấu, ông Nguyễn Thái Phong (trú tại tổ 4, thị trấn Phú Túc) cho biết: Năm nay, gia đình ông trồng 3,5 ha dưa hấu tại cánh đồng xã Ia Mlah. Bình quân mỗi sào đầu tư hết 18 triệu đồng. Hiện thương lái mua với giá khoảng 24 triệu/sào. Nhẩm tính sơ bộ khi bán hết 3,5 ha dưa hấu, ông thu về khoảng 200 triệu đồng sau khi trừ chi phí. “Năm nay thời tiết thất thường nên năng suất dưa hấu giảm còn 3,6 tấn/sào (năm ngoái là 5 tấn/sào). Tuy nhiên, do dưa được giá nên gia đình tôi có lãi. Còn 1,5 ha chưa thu hoạch, tôi mong giá vẫn ổn định như hiện nay”-ông Phong bày tỏ.

Còn ông Nguyễn Thành Vinh (trú tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) thì cho hay: Năm nay, gia đình ông thuê 4 ha đất ở xã Phú Cần để trồng dưa hấu, chi phí thuê 22 triệu đồng/ha. Do trồng trên đất bãi bồi sông Ba giàu phù sa và chăm sóc đúng kỹ thuật nên dưa hấu phát triển tốt, năng suất ước đạt 38-40 tấn/ha. Bên cạnh đó, dưa hấu bán được giá cao nên gia đình ông rất mừng. “Năm ngoái, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dưa hấu khó tiêu thụ, giá thấp nên gia đình tôi chịu lỗ. Hiện nay, việc thông quan sang Trung Quốc thuận lợi nên giá dưa cũng tăng cao so với năm trước, dao động ở mức 12-13 ngàn đồng/kg. Đây là tín hiệu mừng với người trồng dưa chúng tôi”-ông Vinh chia sẻ.

Vừa thu hoạch xong 2 ha dưa hấu, ông Huỳnh Ngọc Thái (thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần) cho biết: “Năm nay, gia đình tôi thu được hơn 60 tấn dưa hấu. Sản phẩm được tiêu thụ mạnh, thương lái đến tận ruộng mua với giá cao nên bà con rất phấn khởi. Với giá dưa mua tại ruộng hơn 22 triệu đồng/sào như hiện nay, sau khi trừ chi phí, người trồng dưa có lãi khá cao”.

Ông Kpă Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Phú Cần-thông tin: Toàn xã có 187 ha dưa hấu, chủ yếu do người từ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi lên thuê đất để trồng. Năm nay, do thời tiết bất thường nên một số ruộng dưa hấu của bà con nhiễm bệnh hại. Tuy nhiên, được thương lái thu mua với giá dao động 12-13 ngàn đồng/kg, cao hơn so với các năm trước nên bà con rất phấn khởi.

Còn bà Nguyễn Thị Hà-thương lái đến từ huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) cho hay: “Nếu ruộng dưa tốt thì tôi mua với giá 22-28 triệu đồng/sào và thu hoạch ngay. Cũng có một số thương lái mua với giá 30-32 triệu đồng/sào nhưng họ chưa cắt. Những xe dưa đẹp (trung bình 4 kg/quả trở lên), tôi xuất khẩu sang Trung Quốc, còn dưa quả nhỏ hơn thì tiêu thụ trong nước. Mỗi mùa dưa, tôi mua khoảng 70-80 xe, mỗi xe 25-30 tấn để bán đi các nơi. Giá dưa hiện nay tăng nhiều hơn so với cách đây 1 tháng nên bà con trồng dưa rất phấn khởi. Sau khi mua xong ở đây, tôi lại xuống huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) để thu mua tiếp”.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, toàn huyện có hơn 900 ha dưa hấu với sản lượng gần 44.000 tấn. Phần lớn diện tích trồng dưa này là của người dân các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi lên thuê đất trồng. Diện tích dưa hấu tập trung nhiều nhất tại các xã: Đất Bằng, Ia Mlah, Phú Cần, Ia Hdreh, Uar, Ia Rsai…

Ông Võ Ngọc Châu-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho hay: Giá dưa hấu trước Tết Nguyên đán là 18 ngàn đồng/kg, nhưng sau đó giảm xuống còn 3-4 ngàn đồng/kg. Nguyên nhân do chất lượng dưa hấu thời điểm đó không đạt. Hiện giờ, giá dưa hấu đã tăng trở lại, thương lái thu mua với giá khoảng 300 triệu đồng/ha, có nơi gần 400 triệu đồng/ha. “Giá dưa hấu phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên không ổn định. Chúng tôi khuyến cáo bà con không nên sản xuất ồ ạt và phải đảm bảo quy trình kỹ thuật để ổn định năng suất, chất lượng”-ông Châu nói.

Trao đổi với P.V, ông Hồ Văn Thảo-Chủ tịch UBND huyện Krông Pa-thông tin: Huyện có diện tích trồng dưa rất lớn. Thời gian gần đây, người dân các nơi tập trung về địa phương để thu hoạch, thu mua dưa nên các dịch vụ ăn theo cũng nhộn nhịp hơn. Bên cạnh đó, người dân địa phương cũng có thêm thu nhập từ tiền cho thuê đất trồng dưa, trung bình 20-22 triệu đồng/ha trong 3 tháng.

HÀ PHƯƠNG - R’Ô HOK