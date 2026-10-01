Những ngày ở xứ Kim Chi: Kỳ cuối: Từ bản tình ca đến... khóa tình yêu

(GLO)- Khám phá từ “Hòn đảo tình yêu” Nami đến những ổ khóa tình yêu trên tháp N Seoul, hành trình Hàn Quốc khép lại bằng những câu chuyện lãng mạn và gợi mở nhiều cách làm du lịch đáng suy ngẫm, nhất là với Gia Lai.

Từ Jeonju chúng tôi lên tàu cao tốc về thủ đô Seoul mất hết 1 giờ 45 phút cho gần 200 km. Seoul nằm về phía Tây-Bắc sông Hán và được mệnh danh "Thành phố toàn cầu". Thành phố Seoul cách biên giới với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên 50 km về phía Nam, là khu vực chính của vùng thủ đô Seoul, có dân số 26 triệu người (năm 2020). Thành phố trở thành thủ đô của chính thể Đệ Nhất Đại Hàn Dân Quốc sau khi chính phủ Hàn Quốc được thành lập vào năm 1948.

Theo lịch trình của chuyến đi, chúng tôi đến đảo Nami (hay còn được gọi là “Hòn đảo tình yêu”) - một hòn đảo lãng mạn bậc nhất Hàn Quốc. Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt mỹ, Nami đã trở thành điểm đến của hầu hết du khách quốc tế khi đến với xứ Kim Chi.

Du khách lên tàu đến đảo Nami. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Hòn đảo nổi tiếng này nằm ở khu vực giữa của sông Bắc Hán, cách thủ đô Seoul 63 km. Từ trên cao nhìn xuống, Nami có hình bán nguyệt độc đáo, tựa một chiếc thuyền lá. Mỗi mùa, thiên nhiên ở Nami lại tạo nên những bức tranh đa màu sắc bởi lá, cây và sông nước hữu tình. Nơi đây có một thảm thực vật phong phú, vườn bách thú, vườn bách thảo, khu vui chơi giải trí hấp dẫn.

Trên chuyến xe buýt chỉ hơn 20 phút tính từ trung tâm thủ đô Seoul, chúng tôi bước lên tàu khách vượt sông Bắc Hán. Trong tôi dâng lên niềm tự hào khi thấy quốc kỳ Việt Nam sánh cùng với quốc kỳ Hàn Quốc phấp phới trong gió chiều trên con tàu du lịch. Bất ngờ hơn nữa, khi chúng tôi đặt chân lên đảo, cùng với các trụ bê tông ghi biểu trưng hoặc cờ của một số quốc gia có quan hệ hợp tác với Hàn Quốc, trong đó có Việt Nam, các bản chỉ dẫn tham quan bằng tiếng Việt được viết cùng với tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Anh.

Giới trẻ 8X, 9X Việt Nam có lẽ đa số đã từng xem bộ phim Bản tình ca mùa đông. Với cốt truyện lãng mạn, đầy xúc động và đầy những tình huống rắc rối của các nhân vật, Bản tình ca mùa đông đã trở thành một trong những bộ phim gắn liền với tên tuổi của nền điện ảnh Hàn Quốc. Qua câu chuyện của Yu-Jin, Sang-Hyuk và Joon-Sang (nhân vật trong phim - PV), khán giả được chứng kiến những cung bậc cảm xúc, từ niềm vui, nỗi buồn đến những phút giây ngọt ngào của tình yêu đôi lứa.

Cờ Tổ quốc được treo trang trọng ở các điểm du lịch nổi tiếng tại Hàn Quốc khiến khách Việt không khỏi tự hào. Ảnh: Đoàn Minh Phụng

Với sự thành công và tình cảm từ khán giả, bộ phim này đã trở thành một biểu tượng của phim tình cảm Hàn Quốc và có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng yêu phim truyền hình, đồng thời khiến đảo Nami có thêm một cái tên đáng yêu là... "hòn đảo tình yêu". Thiết nghĩ, từ chuyện người Việt mê phim Hàn, sao ngành chức năng chưa có sự hợp tác trên lĩnh vực văn hóa, giải trí này giữa hai nước?

... Tiếp theo lịch trình, chúng tôi đến tham quan tháp Namsan. Được xây dựng vào năm 1969 và hoàn thành vào năm 1971, tháp là một trong những công trình có lối kiến trúc cực kỳ đặc biệt và được mệnh danh là biểu trưng của thủ đô Seoul. Tòa tháp này có độ cao từ chân lên đỉnh tháp là 236,7 m và tọa lạc tại đỉnh núi Namsan với chiều cao 243 m. So với mực nước biển thì công trình này có độ cao tổng cộng là 480 m.

Năm 1980 tháp đã chính thức mở cửa và đón những lượt khách đầu tiên tham quan. Đến năm 2005 thì đã được đổi tên thành tháp N Seoul với ý nghĩa của chữ N là núi Namsan, New (mới mẻ) và Nature (tự nhiên). Ban đầu, nơi đây là một trạm phát sóng radio chung của các kênh truyền thông như SBS, KBS, MBC... đầu tiên tại Hàn Quốc. Sau đó, tòa tháp được đầu tư thêm bảo tàng, cửa hàng mua sắm và rất nhiều tiện ích hấp dẫn khác.

Năm 2012, theo một khảo sát của thành phố Seoul thì công trình này được xem là địa điểm tham quan du lịch nằm ở vị trí số một tại thủ đô Seoul. Hiện nay, nơi đây mỗi năm sẽ đón khoảng 8,4 triệu lượt khách.

Đến tháp N Seoul mà không ghé làm “thủ tục” khóa lại tình yêu đôi lứa là một thiếu sót. Đó là nơi có những móc khóa tình yêu được gắn lên bởi hàng triệu cặp đôi đến từ khắp nơi trên thế giới. Dẫu không là cặp đôi, nhưng tôi cũng mua lấy một ổ khóa, dùng bút xóa viết lên tên mình và địa chỉ, thời gian cùng một nội dung... bí mật.

Người dân và du khách bách bộ dưới hàng cây rợp bóng mát tại đảo Nami. Ảnh: Đoàn Minh Phụng



Nhiều cặp đôi trẻ có, không còn trẻ cũng có, sắp hàng sau tôi chờ đến lượt, tôi ngoái nhìn đôi bạn trẻ và đẹp hỏi họ ở đâu, nhận được câu trả lời là nước Anh. Tôi vui khi trên gương mặt họ hiện lên niềm tin khi đặt bút viết lên ổ khóa với ước nguyện khóa chặt cuộc tình với thời gian trước nơi linh thiêng này. Cũng nói thêm rằng, những sáng kiến về những dịch vụ để thu hút khách du lịch của xứ người ta thật là đáng ngẫm.

Với Gia Lai, sau sáp nhập tỉnh, ngành “công nghiệp không khói” tiếp tục được xác định là mũi nhọn của kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ngắn và dài hạn. Với Hàn Quốc, lãnh đạo tỉnh đã có nhiều cuộc thăm và làm việc, ký kết hợp tác với đối tác trên nhiều lĩnh vực, trong đó có dịch vụ, du lịch. Và ngược lại, phía bạn cũng như vậy.

Tiềm năng về đầu tư phát triển, về lợi thế của ngành du lịch đôi bên Việt - Hàn còn rất lớn, đa dạng và phong phú, nếu chúng ta biết cách hợp tác và khai thác có hiệu quả sẽ đem lại nguồn thu đáng kể, qua đó góp phần thể hiện sự chân thành tình hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt - Hàn.