Những lợi ích của quyết định tắt sóng 2G tại Việt Nam

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT-TT), việc tắt sóng 2G sẽ chia theo 2 pha cụ thể như sau: Pha 1 từ tháng 9.2024 dừng phục vụ thuê bao sử dụng máy điện thoại chỉ sử dụng công nghệ 2G (2G Only); Pha 2 từ tháng 9.2026 dừng hoàn toàn hệ thống sóng di động trên nền tảng 2G. Hiện nay, các doanh nghiệp dựa trên điều kiện thực tế khai thác của mình để tắt dần các trạm 2G tại những khu vực không phát sinh lưu lượng qua mạng 2G.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm "Tắt sóng 2G, người dân cần chuẩn bị gì?" Diễn ra sáng 18.7 tại Hà Nội, đại diện Cục Viễn thông (Bộ TT-TT) cho biết việc dừng sóng 2G đem lại lợi ích cho cả người dân, xã hội và các doanh nghiệp.

Trong đó, đối với người dân - là những khách hàng cuối đang sử dụng thiết bị chỉ hỗ trợ sóng 2G sẽ được nhà mạng hỗ trợ qua các hình thức hỗ trợ tiền mua thiết bị đầu cuối thông minh (smartphone), hỗ trợ gói cước sử dụng dữ liệu có nhiều tính năng hiện đại, thích hợp với công nghệ mới. Với việc sử dụng thiết bị thông minh, người dân có cơ hội tiếp cận với nhiều dịch vụ mới, trong đó có dịch vụ hành chính công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp cận thông tin qua các ứng dụng khi truy cập internet.

Đối với doanh nghiệp: Việc tắt công nghệ 2G và tương lai gần là 3G sẽ giảm chi phí vận hành của doanh nghiệp; nguyên tần số vô tuyến điện, hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng thụ động, nguồn nhân lực lực sẽ tập trung cho nâng cao chất lượng, vùng phủ mạng 4G hiện nay và tập trung đầu tư phát triển công nghệ 5G.

Dự kiến tăng lưu lượng dữ liệu di động khi dừng công nghệ 2G sẽ giúp tăng trưởng doanh thu cho nhà mạng, đồng thời tăng doanh thu của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung, dịch vụ ứng dụng viễn thông và tạo cơ hội mới cho các công ty Việt Nam sản xuất và cung cấp thiết bị đầu cuối hỗ trợ công nghệ mới.

Đối với nhà nước: Việc không khai thác các mạng sử dụng công nghệ lỗi thời, tiêu hao năng lượng lớn sẽ góp phần giảm khí thải nhà kính, dần từng bước triển khai mạng di động sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Để thực hiện lộ trình dừng công nghệ 2G, Bộ TT-TT đã đề nghị các nhà mạng di động phải triển khai hạ tầng mạng 4G đảm bảo có vùng phủ thay thế được các trạm thu phát vô tuyến 2G đã tắt tại tất cả khu vực thực hiện tắt sóng; chú trọng phát triển hạ tầng tại các vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo, cụ thể triển khai kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo đến năm 2025, đạt 100% thôn bản đang lõm sóng và đã có điện lưới quốc gia được phủ sóng băng rộng di động 4G theo Quyết định số 816/QĐ-BTTTT ngày 18.5.2024 về ban hành kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông Việt Nam giai đoạn 2024 - 2025.

Ngoài ra, với việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tắt sóng 2G, số lượng thuê bao 2G Only đã giảm đáng kể, tính đến thời điểm tháng 5.2024, lượng người dùng 2G Only còn hơn 11 triệu, chiếm tỷ lệ khoảng 9% tổng số thuê bao di động trên toàn quốc. Theo lộ trình dừng công nghệ 2G, các doanh nghiệp viễn thông dự kiến số thuê bao 2G Only đến tháng 9.2024 giảm về 0 hoặc dưới 5% tổng số thuê bao di động của từng đơn vị.

Để thúc đẩy quá trình tắt sóng 2G, Bộ TT-TT đang xây dựng nghị định hướng dẫn luật viễn thông để triển khai việc hỗ trợ qua quỹ viễn thông công ích. Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các giải pháp để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng như truyền thông tới từng thuê bao; có giải pháp hỗ trợ thiết bị đầu cuối cho người dùng, đặc biệt là người dùng yếu thế như người già, người có thu nhập thấp, người ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...