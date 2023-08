Những giọt nước trong lòng thành phố

(GLO)- Từ ngày 4 đến ngày 6-8, TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) và Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng đồng tổ chức chương trình Giao lưu văn hóa Hội An-Nhật Bản lần thứ 19.

(GLO)- Ngày 28-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” xã Ia Khai (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Tham dự có đại diện Công an huyện, lãnh đạo các ban ngành của huyện, xã và các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.