Những cách ngăn say xe

Say xe là cảm giác không hề dễ chịu, thậm chí với một số người, nó còn là rào cản khiến họ e ngại mỗi lần phải đi xa. Dù không thể ngăn ngừa hoàn toàn nhưng một số cách có thể giúp hạn chế các triệu chứng khó chịu của say xe.

Say xe xảy ra khi các tín hiệu cảm giác giúp nhận biết chuyển động và không gian xung quanh được gửi đến não một cách không đồng bộ. Các tín hiệu cảm giác này gồm tín hiệu thị giác, tín hiệu từ tai trong, tức hệ thống tiền đình, và các cơ quan thụ cảm giúp điều chỉnh sự cân bằng và định hướng không gian. Tình trạng này dẫn đến cảm giác khó chịu, chóng mặt và buồn nôn, theo chuyên trang dinh dưỡng và sức khỏe Eat This, Not That! (Mỹ).

Những triệu chứng thường gặp của say xe là buồn nôn, ói mửa, chóng mặt, choáng váng, đổ mồ hôi, da mặt tái đi. Ngoài ra, người mắc còn gặp tình trạng tăng tiết nước bọt, mệt mỏi, nhức đầu, nhịp thở nhanh. Để giảm các triệu chứng này, trước khi lên xe, mọi người có thể dùng những món sau:

Gừng

Gừng có đặc tính chống buồn nôn tự nhiên. Chúng ta có thể dùng trà gừng, kẹo gừng hay lát gừng tươi đều được.

Chuối

Loại trái cây này dễ tiêu hóa và cung cấp nguồn kali dồi dào, giúp cân bằng điện giải và giảm buồn nôn.

Cơm hoặc mì ống

Những thực phẩm chứa tinh bột đơn giản này giúp giảm lượng axit trong dạ dày, từ đó ngăn ngừa cảm giác khó chịu do say xe.

Khoai tây luộc

Dù có vị nhạt nhưng khoai tây luộc có thể làm dịu dạ dày, đồng thời cung cấp chất dinh dưỡng lành mạnh cho cơ thể.

Trà thảo dược

Các loại trà thảo dược như trà hoa cúc, bạc hà... có tác dụng làm dịu dạ dày. Tuy nhiên, mọi người không nên uống nhiều vì có thể gây buồn tiểu trên xe dù chưa đến nơi.

Ngoài ra, để ngăn ngừa say xe, mọi người có thể cần chọn những chỗ ngồi giảm thiểu khả năng tiếp xúc với chuyển động, chẳng hạn như ghế trước cạnh tài xế trong xe ô tô.

Khi ngồi trong xe, ánh nhìn nên giữ cố định vào một điểm nào đó ở xa, chẳng hạn như đường chân trời hoặc một vật thể ở xa. Cách này sẽ giúp điều hòa lại tín hiệu của thị giác và các giác quan khác.

Ngoài ra, người dễ bị say xe cũng cần tránh đọc, sử dụng thiết bị điện tử vì những hoạt động này có thể làm trầm trọng thêm tình trạng say xe, thay vào đó hay tập trung vào môi trường xung quanh.

Hé mở cửa sổ để không khí thoáng mát bên ngoài tràn vào cũng giúp giảm triệu chứng say xe. Nếu cần thiết, người dễ bị say xe có thể dùng các loại thuốc không kê đơn và thuốc theo toa để ngăn ngừa hoặc giảm bớt tình trạng khó chịu của mình.

Nghe nhạc im dịu sẽ giúp chuyển sự chú ý khỏi cảm giác chuyển động trên xe và từ đó giảm cảm giác khó chịu của say xe, theo Eat This, Not That!.