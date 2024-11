Gia Lai: Nâng cao tỷ lệ tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Theo đó, qua xem xét đề xuất của Công an tỉnh tại báo cáo về kết quả thực hiện một số nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ của Đề án 06 qua 4 kỳ giao ban tuần (từ ngày 30-10 đến 20-11-2024), Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Công an tỉnh; đồng thời, đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ mà Công an tỉnh đề xuất.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thí điểm thực hiện Sổ sức khỏe điện tử phục vụ tích hợp trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Như Nguyện

Ngoài ra, để nâng cao kết quả tích hợp thông tin, sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) và Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo chỉ đạo của Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND cấp huyện và cấp xã tuyên truyền về tiện ích của việc sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; quán triệt, chỉ đạo 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương tích hợp thông tin, sử dụng thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Người cao tuổi tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền đến các đoàn viên, hội viên về chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện các tiện ích của ứng dụng VNeID và phấn đấu 100% cán bộ, hội viên tích hợp thông tin, sử dụng thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục, trường học trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến tiện ích Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; hướng dẫn 100% học sinh, sinh viên từ đủ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện (có tài khoản VNeID mức độ 2 và có thẻ BHYT) tích hợp thông tin, sử dụng thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VneID. Các trường hợp còn lại sẽ tích hợp khi có tài khoản ứng dụng VNeID.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tuyên truyền, phổ biến tiện ích Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Mộc Trà

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn người lao động tích hợp thông tin, sử dụng thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, phấn đấu 100% người lao động tích hợp, sử dụng để thụ hưởng các tiện ích của ứng dụng VNeID.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tích hợp thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID theo địa bàn quản lý; giao chỉ tiêu cụ thể việc tích hợp thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID cho Chủ tịch UBND cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cho các thành viên Ban Chỉ đạo Đề án 06 cấp huyện trong phụ trách theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện từng địa bàn cấp xã và hàng ngày nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 cấp huyện để theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Cùng với đó, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng thanh niên, giáo viên, học sinh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động kích hoạt tài khoản VNeID mức độ 2 cho người dân trên địa bàn; vận động 100% người dân đủ điều kiện thực hiện tích hợp, sử dụng thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đi khám-chữa bệnh, tiêm chủng.

Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến khám-chữa bệnh về các lợi ích và đăng ký tích hợp thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Trực tiếp hướng dẫn người dân xuất trình thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID khi đến khám-chữa bệnh.

Bên cạnh đó, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, các cơ quan truyền thông đăng tin, bài viết trên trang thông tin, website của đơn vị, trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...); băng rôn, khẩu hiệu, áp phích, tờ rơi để tập trung tuyên truyền về các tiện ích của Đề án 06, tập trung vào ứng dụng BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, thực hiện tuyên truyền ít nhất 1 bài/tuần.

Công an tỉnh-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh-chủ trì, phối hợp với Sở Y tế theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương; hàng tuần tổng hợp tình hình, kết quả tích hợp thông tin, sử dụng thẻ BHYT, Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID của các cơ quan, đơn vị, địa phương để báo cáo Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, UBND tỉnh theo quy định. Đồng thời, tổng hợp, đánh giá kết quả, đề xuất biểu dương các tập thể, cá nhân làm tốt, phê bình các cơ quan, đơn vị, địa phương có kết quả thấp.

* Xem hướng dẫn tích hợp và sử dụng Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID: