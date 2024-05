Những bông hoa trong vườn Bác - Bài 1: Nỗ lực cho những khát khao

Những Đảng viên trẻ xuất sắc, “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” … xuất hiện nhiều hơn. Năm 2024, Tỉnh Đoàn Nghệ An đã khen thưởng 19 cá nhân đạt danh hiệu Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác. Họ là những người trẻ xuất sắc trong công việc, nhiệt huyết, xung kích trong các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tính nhân văn trong cộng đồng.

Gặp Mạc Lương Hà Anh (sinh năm 2006) sau khi em vừa đoạt giải cao tại Cuộc thi “Biên cương quê hương tôi” do Đoàn trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An tổ chức, điều khiến chúng tôi ấn tượng về nữ sinh đến từ huyện biên giới Tương Dương này chính là tư chất thông minh, tinh thần hăng hái tham gia các hoạt động do Đoàn- Hội tổ chức. Năm 2024, Mạc Lương Hà Anh được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

Niềm say mê

Thầy Trần Đình Huy - Bí thư Đoàn trường THPT DTNT tỉnh Nghệ An cho biết, em Mạc Lương Hà Anh (học sinh lớp 12) có thành tích học tập “đáng nể” khi liên tiếp giành các giải cao tại các cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Năm 2022-2023: danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp trường; Huy chương vàng Cuộc thi sáng chế Khoa học kỹ thuật Olympic Phát minh sáng chế Thế giới WICO, được Hội Vật lý Việt Nam vinh danh tại Thủ đô Hà Nội. Em còn gặt hái nhiều giải cao tại các Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Hành vi. Năm 2023-2024, em đã đoạt giải nhì môn Ngữ văn cấp tỉnh.

Mạc Lương Hà Anh còn là thành viên chủ chốt, nằm trong Ban chủ nhiệm (BCN) của nhiều câu lạc bộ trong trường như BCN CLB truyền thông EMC; BCN CLB Nghệ Thuật dân tộc EAC; BCN CLB văn học… Hà Anh cho hay, được sinh hoạt trong các câu lạc bộ đã tiếp thêm năng lượng để em có thể phát triển tối đa nội lực của bản thân. “Em sinh ra tại mảnh đất rẻo cao Tương Dương, quen với cuộc sống nơi thôn bản, nên khi phải rời xa bố mẹ và những người thân quen để xuống thành phố Vinh học tập thì bản thân đã phải đối mặt với những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu. Thế nhưng, được sự đồng hành, động viên của cô giáo chủ nhiệm và thầy Trần Đình Huy- Bí thư Đoàn trường, em đã dần thích nghi với môi trường học tập mới”, Hà Anh tâm sự.

Theo Hà Anh, dù ở câu lạc bộ nào, em cũng cố gắng tiếp cận làm quen và lên kế hoạch cụ thể cho bản thân, để thời gian hoạt động ở các Ban không ảnh hưởng đến học tập. Khi được tín nhiệm bầu làm Trưởng một số Ban, em cũng mạnh dạn tham mưu cho BCH Đoàn trường, BCN CLB bình bầu một số bạn vào các vị trí phù hợp với sở trường, năng khiếu, để các bạn mạnh dạn, tự tin tham gia các hoạt động của CLB, của Đoàn và của khối, lớp… để tạo nên sức mạnh tập thể.

“Không ai có thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể chọn cho mình một cách sống”. Cuộc sống đã không dành sự may mắn với các bạn nhỏ các bản làng vùng sâu, vùng xa nhưng chúng ta có thể bù đắp những thiệt thòi ấy bằng tình yêu thương, sự sẻ chia, quan tâm chân thành nhất”. Em Mạc Lương Hà Anh

Trong đó, việc thành lập và duy trì hoạt động CLB nghệ thuật dân tộc, gọi là câu lạc bộ EAC (viết tắt của chữ Ethnic Art Club), được thành lập nhằm tạo sân chơi để học sinh phát triển năng khiếu, giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa, góp phần vào thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh dân tộc thiểu số phát triển toàn diện. Bởi đa phần học sinh của trường THPT DTNT tỉnh là con em đồng bào dân tộc thiểu số như: Thái, Mông, Thổ, Khơ Mú, Ơ Đu, Tày Pọong, Kinh..., nên việc gìn giữ và phát huy giá trị, sự giao thoa bản sắc văn hóa các dân tộc với nhau là rất quan trọng, cần thiết.

Kế thừa đề tài khoa học giành giải Nhất cấp tỉnh của một bạn trong nhóm, với dự án “Nghiên cứu quy trình sản xuất vải từ một số loại cây nông nghiệp”, Hà Anh tiếp tục phát triển đề tài, nâng tầm dự án đem đến cuộc thi Olympic Phát minh và Sáng chế khoa học quốc tế 2023 diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc và giành được Huy chương Vàng.

Hạt nhân lan tỏa

Mạc Lương Hà Anh là thành viên năng động, tham gia các hoạt động cùng Đoàn trường, quyên góp được hàng trăm cặp sách và dụng cụ học tập trong chương trình thiện nguyện tại huyện vùng cao Con Cuông. Em cũng đã đứng ra quyên góp áo phao tặng bà con ngư dân miền biển tại huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu. Hà Anh còn là nhân tố tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ hướng về các gia đình học sinh ở các huyện Con Cuông, Kỳ Sơn bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt, hàng chục triệu đồng đã đến với bà con khó khăn vùng lũ.

“Cho dù đó chưa phải là số tiền quá lớn, nhưng với tâm thế là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường thì đó là tất cả tâm huyết, tình yêu thương mà em muốn dành cho những hoàn cảnh, con người ở vùng thiên tai. Ngoài ra, vào mỗi dịp hè, em tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện khác với Đoàn thanh niên thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương nơi gia đình em sinh sống”, Hà Anh cho biết. Chia sẻ về những hoạt động thiện nguyện này, Hà anh bộc bạch: “Từ bé, trong mỗi lần theo bố mẹ về bản, điều mà em cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc trong từng ánh mắt, từng nụ cười của các em mỗi khi nhận món quà nho nhỏ. Lúc đó em luôn ao ước mình lớn thật nhanh, có được kiến thức, có được hành động lan tỏa, để mai sau quay về bản, góp phần đưa quê hương ngày một phát triển hơn”.

Liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và còn là đoàn viên xuất sắc, năng động, sôi nổi trong các hoạt động của Đoàn trường, Hà Anh được thầy cô yêu, bạn mến. Em đã nhận được nhiều khen thưởng của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An. Năm 2024, Mạc Lương Hà Anh được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương Thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác.

(Còn nữa)