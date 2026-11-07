Nhật Bản lần đầu ghi nhận chuyển biến tăng trong xu hướng sinh con sau 11 năm

(GLO)- Nhật Bản lần đầu ghi nhận số trẻ sinh trong nửa đầu năm tăng trở lại sau 11 năm, chủ yếu nhờ sự khởi sắc tại Tokyo. Tuy nhiên, mức tăng còn hạn chế và chưa đủ đảo ngược xu hướng suy giảm dân số kéo dài tại quốc gia Đông Á này.

Theo số liệu Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 4-11, trong 6 tháng đầu năm 2026, nước này ghi nhận 320.458 trẻ chào đời trong các gia đình Nhật Bản, tăng 1.379 trẻ, tương đương 0,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là lần đầu số trẻ sinh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6 tăng trở lại kể từ năm 2015.

Niềm vui của một cặp vợ chồng vừa sinh con tại bệnh viện ở Kawagoe, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Số trẻ sinh tăng tại 24 trong tổng số 47 tỉnh, thành của Nhật Bản, trong khi 23 địa phương còn lại ghi nhận mức giảm. Tokyo dẫn đầu với 41.745 trẻ chào đời, tăng 4,7%, tương đương 1.864 trẻ so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là địa phương có mức tăng cao nhất cả nước.

Các chuyên gia nhận định sự gia tăng số cuộc kết hôn trong giai đoạn 2024-2025 có thể góp phần làm tăng số trẻ chào đời.

Tokyo cũng triển khai các chính sách hỗ trợ nuôi dạy trẻ, trong đó có khoản trợ cấp 5.000 yen (khoảng 32 USD) mỗi tháng cho trẻ dưới 18 tuổi, bên cạnh những chương trình hỗ trợ của Chính phủ.

Tuy nhiên, số trẻ sinh tăng chưa đồng nghĩa khủng hoảng dân số Nhật Bản được cải thiện. Trong nửa đầu năm 2026, nước này ghi nhận 766.746 ca tử vong, cao hơn gấp đôi số trẻ chào đời. Cả 47 tỉnh, thành đều có số người tử vong vượt số trẻ sinh.

Theo số liệu công bố trước đó, năm 2025, Nhật Bản ghi nhận 671.236 trẻ sinh mà có cha mẹ là công dân nước này, mức thấp nhất kể từ khi bắt đầu thống kê năm 1899. Tỷ suất sinh tổng cộng giảm xuống 1,14, mức thấp kỷ lục so với tỷ suất 1,15 năm 2024.

Trước tình trạng già hóa dân số và số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thu hẹp, Chính phủ Nhật Bản tiếp tục mở rộng các chính sách hỗ trợ chăm sóc trẻ em, cải thiện điều kiện nghỉ sinh và khuyến khích kết hôn.