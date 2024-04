(GLO)- Ngày 13-4, tại thị xã An Khê, Nhà máy Đường An Khê tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Dự buổi gặp mặt có ông Huỳnh Kiên-Tổng biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà Báo tỉnh; ông Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Nhà máy Đường An Khê (thuộc Công ty Công ty đường Quảng Ngãi) được thành lập theo Quyết định số 1880 BNN/QĐ-CBNLS ngày 23-5-2000 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Thời điểm mới thành lập, vùng nguyên liệu mía của nhà máy khoảng 3.000 ha, công suất ép 2.000 tấn mía cây/ngày với một dây chuyền sản xuất đường kính trắng.

Trải qua hơn 20 năm hoạt động, Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi đã không ngừng đầu tư nâng công suất nhà máy, đưa những giống mía mới năng suất cao vào sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa vào phát triển vùng nguyên liệu.

Đến nay, nhà máy đã mở rộng diện tích mía nguyên liệu đạt gần 30.000 ha tại các huyện, thị xã phía Đông Gia Lai, công suất ép đường kính trắng 18.000 tấn mía cây/ngày; đường tinh luyện 1.000 tấn đường/ngày và Nhà máy Điện sinh khối An Khê công suất 95MW phát lên hệ thống lưới quốc gia. Hiện tại, Nhà máy Đường An Khê là Nhà máy lớn nhất cả nước với sản lượng đường chế biến hàng năm đạt khoảng 250.000 tấn, chiếm trên 20% sản lượng đường cả nước, sản phẩm của Nhà máy Đường An Khê đã được công nhận đạt OCOP 4 sao cấp tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Huỳnh Kiên-Tổng biên tập Báo Gia Lai, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Ban giám đốc Nhà máy Đường An Khê và đánh giá cao hoạt động đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía của nhà máy để trở thành một trong những đơn vị phát triển lớn nhất cả nước. Đặc biệt, nhà máy đã giải quyết công ăn việc làm ổn định cho hàng chục ngàn lao động địa phương. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Nhà máy Đường An Khê tiếp tục đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía, nâng cao thu nhập để người dân gắn bó với cây mía và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho báo chí tác nghiệp.