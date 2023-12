Nguyên Phó Chánh Văn phòng Sở Nội vụ bị khai trừ Đảng

Hai phạm nhân liều lĩnh bỏ trốn khỏi trại giam và công an đã thông báo cho người dân biết, cảnh giác.

Tối 6/12, Công an huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Phúc (tự xưng là “thầy chùa” Thích Tâm Phúc, sinh năm 1983, ngụ huyện Củ Chi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.