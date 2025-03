Người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày dịp lễ 30-4 và 1-5

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ nghỉ liên tục từ thứ tư (ngày 30-4-2025) đến hết chủ nhật (ngày 4-5-2025) và làm bù vào thứ bảy ngày 26-4-2025 (để hoán đổi ngày làm việc thứ sáu ngày 2-5-2025 sang thứ bảy ngày 26-4-2025).

Dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025), cán bộ, công chức, người lao động được nghỉ liên tục 4 ngày, từ thứ bảy (ngày 30-8-2025) đến hết thứ ba (ngày 2-9-2025). Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh và 2 ngày nghỉ hàng tuần.

Trước đó, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cũng có 1 ngày nghỉ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương vào thứ hai (ngày 7-4-2025, tức ngày 10-3 âm lịch).

Dịp lễ 30-4 và 1-5, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ liên tục 5 ngày. Ảnh minh họa: Ngọc Minh

Các cơ quan, đơn vị, công sở và hộ gia đình treo cờ Tổ quốc kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975-17/3/2025) từ chiều 16-3 đến hết 17-3; dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) và 139 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2025) treo cờ từ chiều 29-4 đến hết ngày 1-5.

Đối với dịp kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2025) sẽ treo cờ từ chiều 18-5 đến hết ngày 19-5; dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh treo cờ từ chiều 18-8 đến hết ngày 19-8 và từ chiều 1-9 đến hết ngày 2-9.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ, Tết năm 2025 bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân. Trong đó, lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra trong thời gian nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hàng tuần căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và lãnh đạo địa phương các cấp có trách nhiệm thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, thực hiện; đồng thời có kế hoạch bố trí lãnh đạo và cán bộ trực bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị, công sở trong các ngày nghỉ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị vũ trang có kế hoạch bảo vệ an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2025.