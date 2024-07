Nghi tự tử do nợ nần

Sáng 22-7, đoàn lãnh đạo tỉnh Gia Lai do đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công ở xã Phú An (huyện Đak Pơ).

Với những hành động đẹp, tận tụy giúp đỡ người dân, Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã nhận được nhiều lá thư cảm ơn đầy ý nghĩa. Đây là động lực tiếp thêm sức mạnh để các cán bộ, chiến s ĩ Công an hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có bài viết: "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội".