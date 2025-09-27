Nga kéo dài lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2025

(GLO)- Chính phủ Nga vừa công bố quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2025 và mở rộng hạn chế với dầu diesel.

Lệnh cấm này áp dụng cho tất cả đối tượng tham gia thị trường, từ nhà máy lọc dầu đến các công ty thương mại. Biện pháp này được đưa ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu trong nước gia tăng, đặc biệt khi mùa đông đang đến gần, trong khi thị trường quốc tế lại biến động mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, việc hạn chế các khâu trung gian sẽ ngăn chặn tình trạng gom hàng để xuất khẩu ra nước ngoài; đồng thời, đảm bảo nguồn cung diesel cho nhu cầu nội địa, vốn rất quan trọng đối với giao thông, nông nghiệp và công nghiệp.

Chính phủ Nga công bố quyết định gia hạn lệnh cấm xuất khẩu xăng đến hết năm 2025. Ảnh: Tass/Nguồn: congthuong.vn

Tuy nhiên, lệnh cấm không áp dụng với các hợp đồng cung ứng nhiên liệu thuộc thỏa thuận liên chính phủ mà Nga đã ký kết với một số quốc gia. Lệnh cấm dầu diesel áp dụng cho các nhà bán lẻ chứ không áp dụng cho các nhà sản xuất.

Điều này có nghĩa là một phần nhỏ lượng xăng dầu vẫn sẽ được xuất khẩu để duy trì cam kết quốc tế nhưng phần lớn sản lượng sẽ phải ưu tiên cho thị trường trong nước.

Trước đó, Nga đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu xăng đến ngày 30-9 cho tất cả đối tượng và cấm xuất khẩu đối với các đơn vị không sản xuất đến ngày 31-10.

Việc quyết định kéo dài cho thấy Moscow đang chuyển hướng chính sách năng lượng, chấp nhận hy sinh một phần doanh thu từ xuất khẩu để bảo vệ ổn định giá nhiên liệu và an ninh năng lượng trong nước.