Nên chọn mua iPad Air M2 hay iPad Pro OLED?

Theo WCCF Tech, Apple vừa ra mắt hai mẫu iPad mới là iPad Pro OLED được mong đợi từ lâu và sản phẩm iPad Air M2 thuộc phân khúc thấp hơn. Cả hai đều mang đến những cải tiến đáng kể, nhưng việc ra mắt đồng thời cả hai sản phẩm mới có thể khiến người dùng cân nhắc một lựa chọn phù hợp.

Nhưng nhìn chung, vẫn có nhiều lý do khiến iPad Air M2 là một sự lựa chọn hợp lý hơn so với phiên bản OLED. Bài viết sẽ điểm qua một số lý do chính trong việc ưu tiên lựa chọn mẫu máy tính bảng thuộc phân khúc thấp hơn của Apple.

Màn hình

Màn hình OLED trên iPad Pro mới sử dụng công nghệ tiên tiến, sắc nét, màu sắc chính xác và tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, màn hình Liquid Retina trên iPad Air với công nghệ True Tone nổi tiếng và gam màu rộng P3 cũng mang lại chất lượng hình ảnh không hề kém cạnh cho người dùng thông thường, đáp ứng tốt hầu hết các nhu cầu sử dụng.

Hiệu năng

iPad Air mới được trang bị chip M2 mạnh mẽ, đủ sức mạnh để xử lý mọi tác vụ từ chỉnh sửa video, dựng hình 3D đến chơi game nặng. Chip M4 trên iPad Pro OLED tuy rất ấn tượng về hiệu năng, nhưng có thể là quá mạnh đối với một chiếc iPad, vì hiện tại Apple vẫn chưa giới thiệu các tính năng tận dụng hết sức mạnh của nó.

Hệ điều hành

Cả iPad Air và iPad Pro OLED đều được trang bị iPadOS 18 với đầy đủ tính năng, bao gồm cả những ứng dụng độc quyền như Final Cut Pro và Logic Pro mới. Tuy nhiên, hầu hết người dùng thông thường sẽ không cần đến những ứng dụng này.

Bên cạnh đó, iPadOS đều mang lại trải nghiệm tương tự trên cả hai dòng iPad mới và với iPad Pro OLED, người dùng dường như chỉ nhận được hiệu năng vận hành nhỉnh hơn không đáng kể.

Giá cả

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hai mẫu iPad. iPad Pro OLED 11 inch có giá 999 USD (25,4 triệu đồng), trong khi iPad Air chỉ có giá 599 USD (khoảng 15,2 triệu đồng). Tương tự, iPad Pro OLED 13 inch có giá 1.299 USD (tương đương 33 triệu đồng), còn iPad Air M2 13 inch có giá 799 USD (20,3 triệu đồng).

Điều này cho thấy sự chênh lệch giá đáng kể giữa hai dòng máy, trong khi các tính năng chúng cung cấp lại gần như tương tự, chỉ có một vài ưu điểm nhỏ nghiêng về iPad Pro.

Tính năng khác

Cả hai mẫu iPad đều hỗ trợ các phụ kiện như Magic Keyboard và Apple Pencil, biến chúng thành những chiếc máy tính thực thụ. Ngoài ra, iPad Air cũng có Touch ID tích hợp nút nguồn và camera trước ở chế độ ngang, giống như iPad Pro. Về thời lượng pin, tất cả các mẫu iPad Air và iPad Pro OLED đều có thời lượng pin tương đương.

Lựa chọn nào tốt hơn?

Với mức giá tiết kiệm hơn và hiệu năng tương đương, iPad Air M2 là lựa chọn thông minh hơn cho hầu hết người dùng. Tuy nhiên, nếu bạn cần một sản phẩm máy tính bảng có những thông số cao cấp nhất như màn hình tốt nhất, camera ‘xịn’ hơn một chút hoặc các tính năng độc quyền như Face ID và máy quét LiDAR, thì iPad Pro OLED sẽ là lựa chọn phù hợp.