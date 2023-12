Lực lượng Hamas, Chính quyền Palestine, hàng loạt quốc gia và tổ chức nhân đạo đã lên án hành động trên của Mỹ, trong bối cảnh hơn 17.400 người ở Gaza đã thiệt mạng.

Dự thảo nghị quyết do Các tiểu vương quốc Arab thống nhất ( UAE) đệ trình được đưa ra bỏ phiếu tại Hội đồng bảo an LHQ ngày 8/12. Kết quả, 13 thành viên Hội đồng bảo an bỏ phiếu thuận, Mỹ bỏ phiếu chống và Anh bỏ phiếu trắng. Lý do phủ quyết theo Mỹ là văn kiện này “ xa rời thực tế”.

Trước quan điểm của Mỹ, đại diện UAE bình luận: “ Chúng tôi vô cùng thất vọng. Thật đáng tiếc khi Hội đồng bảo an không thể yêu cầu ngừng bắn nhân đạo”.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng kêu gọi mở ngay cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập để cho phép viện trợ nhân đạo được gửi vào lãnh thổ Palestine.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iran, trong cuộc điện đàm với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh, chừng nào tội ác còn được ủng hộ và chiến tranh tiếp diễn thì "nguy cơ về một vụ nổ không thể kiểm soát được trong khu vực" có khả năng xảy ra.

Nhà ngoại giao hàng đầu Iran cũng ca ngợi quyết định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khi sử dụng Điều 99 của Hiến chương Liên Hợp Quốc kêu gọi hành động hướng tới việc đưa ra lệnh ngừng bắn là “hành động dũng cảm để duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”.

Trong một động thái khác, Israel đã tăng cường tấn công lực lượng Hamas ở Gaza sau khi Mỹ ngăn chặn nỗ lực của Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi ngừng bắn trong cuộc chiến kéo dài hai tháng. Lực lượng Hamas đã nhanh chóng lên án quyền phủ quyết của Mỹ khi cơ quan y tế ở Gaza đưa ra con số thiệt mạng mới nhất là 17.487 người, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.