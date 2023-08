Mùa hè xanh trên đất Đăk Pxi

Từ năm 2014 đến nay, hơn 500 lượt sĩ quan thuộc các lực lượng vũ trang của Việt Nam đã và đang tích cực tham gia các Phái bộ của Liên hợp quốc (LHQ) tại các quốc gia và vùng lãnh thổ, được LHQ và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, Việt Nam tự hào là quốc gia có 13% số nữ quân nhân trên tổng số quân nhân tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình (GGHB) LHQ. Sự tham gia ngày càng nhiều của các nữ sĩ quan trong Phái bộ GGHB LHQ là nỗ lực không ngừng của Việt Nam trong bối cảnh thúc đẩy bình đẳng giới, tăng cường trao quyền cho phụ nữ, đóng góp vào một tương lai bền vững, an ninh, an toàn trong khu vực và trên thế giới.

Ba chàng trai - một giáo viên mới ra trường, hai sinh viên cùng đi làm thêm để thuê nhà, chăm sóc các cụ già vô gia cư tại Hà Nội một cách chân thành và chu đáo. Câu chuyện do các bạn trẻ tuổi đôi mươi tạo ra đẹp như cổ tích, chạm đến trái tim bao người…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chủ trương lớn của tỉnh Thanh Hóa là đưa toàn bộ dân sông nước lên bờ an cư đã cán đích

Qua quá trình phát hiện, đấu tranh, xử lý những tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, một số chi cục đăng kiểm và hàng trăm trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc; từ công tác nắm tình hình, nghiên cứu các quy định pháp luật trong lĩnh vực này, Bộ Công an đã đề xuất, kiến nghị Chính phủ các giải pháp nhằm khắc phục những 'lỗ hổng', bất cập, sơ hở, thiếu sót đã và đang tạo điều kiện cho các hành vi sai phạm xảy ra trong thời gian dài.

Không chỉ mùa mưa mà cả những ngày nắng trên những cung đường đèo ở tuyến đường Hồ Chí Minh thường xuyên xuất hiện sương mù dày đặc khiến việc lưu thông khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Hỗ trợ cho người và phương tiện đi qua cung đường đèo này được an toàn, lực lượng chức năng vẫn âm thầm ngày đêm tuần tra, hướng dẫn, nhắc nhở đảm bảo an toàn giao thông.