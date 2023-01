“Móc khóa an ninh” ở phường An Phú góp phần tố giác tội phạm

(GLO)- Đầu tháng 12-2022, UBND phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình “Móc khóa an ninh” nhằm phát huy vai trò của người dân tham gia phòng-chống tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) khu dân cư.

Triển khai mô hình, UBND phường An Phú đã xuất ngân sách 18 triệu đồng để làm 3.200 móc khóa phân phối về các tổ dân phố để phát cho từng hộ dân. Chị Nguyễn Thị Hương (tổ 1) cho hay: “Móc khóa in số điện thoại, mã QR của Công an phường An Phú và khẩu hiệu “Toàn dân tham gia tố giác tội phạm” rõ ràng, dễ nhận biết. Tôi đã lưu số điện thoại, đồng thời gắn chiếc móc khóa vào chùm chìa khóa của gia đình và thường xuyên mang theo nhằm kịp thời liên hệ, cung cấp thông tin tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng”.

Tương tự, được cán bộ tổ dân phố 9 hướng dẫn cách sử dụng, anh Lâm Quốc Toàn đã lưu số điện thoại in trên móc khóa an ninh. Những lúc rảnh rỗi, anh quét mã QR vào Fanpage của Công an phường An Phú để theo dõi thông tin về địa phương, công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm của lực lượng Công an, phương thức hoạt động của các loại tội phạm. “Phần lớn bà con trong khu dân cư làm nghề kinh doanh, buôn bán. Hàng ngày, lượng khách đến mua sắm rất đông. Nếu xảy ra sự việc gì, chúng tôi thường gọi tổ trưởng tổ dân phố. Nay có móc khóa an ninh, người dân có thêm kênh thông tin phối hợp với lực lượng Công an trong phòng ngừa, tố giác tội phạm để ANTT khu dân cư ngày càng tốt hơn”-anh Toàn chia sẻ.

Tổ dân phố 9 có 347 hộ, phần lớn mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán tại nhà. Nhận móc khóa an ninh từ phường, cán bộ tổ dân phố đã nhanh chóng đưa đến từng gia đình. Tổ cũng phát tờ rơi hướng dẫn sử dụng móc khóa để bà con thao tác, thực hiện hiệu quả. Ông Huỳnh Ngọc Hưng-Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng tổ dân phố 9-cho biết: “Hầu hết người dân đồng tình hưởng ứng mô hình này. Móc khóa có mã QR giúp người dân thường xuyên cập nhật, nắm bắt những thông tin và thuận tiện đặt câu hỏi liên quan đến giải quyết các thủ tục hành chính. Cùng với đó, khi phát hiện tội phạm hoặc các vấn đề liên quan đến ANTT, người dân có sẵn số điện thoại để gọi ngay cho lực lượng Công an kịp thời giải quyết”.

Chiếc móc khóa an ninh tuy nhỏ nhưng đem lại hiệu quả lớn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tố giác tội phạm, phản ánh thông tin liên quan đến ANTT, giúp lực lượng Công an tiếp nhận, giải quyết kịp thời các vụ việc. Mô hình đã thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa người dân với lực lượng Công an; phát huy được sức mạnh của người dân trong tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản; nâng cao nhận thức, vai trò của người dân trong việc tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trung tá Nguyễn Văn Hiệu-Trưởng Công an phường An Phú-thông tin: “Sau hơn 1 tháng triển khai mô hình “Móc khóa an ninh”, Công an phường đã tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân thông qua số điện thoại tăng gần 20% so với những tháng trước đó. Nhiều vụ việc được xử lý kịp thời, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn”.

Theo ông Trần Ngọc Vũ Tùng-Chủ tịch UBND phường An Phú: Phường có địa bàn rộng, dân cư đông và nhiều cơ sở kinh doanh, chợ đầu mối. Bên cạnh những giải pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, mô hình “Móc khóa an ninh” bước đầu phát huy hiệu quả, trở thành cầu nối giữa người dân với chính quyền, lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. “Thời gian tới, phường thường xuyên theo dõi, tuyên truyền, vận động người dân sử dụng móc khóa an ninh đúng mục đích trong việc phản ánh, tố giác các nội dung liên quan đến ANTT trên địa bàn. Phường cũng quán triệt lực lượng Công an tiếp nhận, xử lý kịp thời vụ việc người dân phản ánh; đồng thời định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình để có giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả hơn”-ông Tùng cho biết.