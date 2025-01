Mô hình điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong trường học: Hiệu quả thiết thực

(GLO)- Mô hình điểm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong trường học được triển khai tại Trường THPT Ya Ly (huyện Chư Păh) bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông trước cổng trường và xây dựng môi trường giao thông an toàn, thân thiện.

Đại diện Trường THPT Ya Ly, Ban đại diện cha mẹ học sinh và Công an thị trấn Ia Ly (huyện Chư Păh) ký kết phối hợp thực hiện công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong trường học. Ảnh: B.A

Ông Võ Văn Hải-Phó Trưởng phòng Giáo dục trung học, Giáo dục chính trị và Giáo dục thường xuyên (Sở Giáo dục và Đào tạo) cho biết: “Nhằm tăng cường công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh triển khai mô hình điểm về bảo đảm TTATGT tại Trường THPT Ya Ly.

Mô hình được triển khai trong năm học 2024-2025 nhằm xây dựng thế hệ trẻ nói chung và học sinh của Trường THPT Ya Ly nói riêng có ý thức trách nhiệm tuân thủ pháp luật và có văn hóa khi tham gia giao thông”.

Khi triển khai mô hình, đại diện Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Đại diện cha mẹ học sinh và Công an thị trấn Ia Ly đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác đảm bảo TTATGT trong trường học, đặc biệt là không giao xe cho học sinh khi chưa đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.

Bên cạnh đó, mỗi cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh đều phải ký cam kết không vi phạm pháp luật về TTATGT. Nhà trường cũng tăng cường thực hiện công tác đảm bảo TTATGT trong trường học, thành lập và duy trì hoạt động mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Đoàn Thanh niên tham gia phân luồng giao thông trước cổng trường vào những giờ cao điểm.

Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp với lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông với nội dung, hình thức đa dạng; phối hợp với lực lượng Công an kiểm tra các phương tiện giao thông của học sinh.

Thầy Nguyễn Đình Dương-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly-cho hay: Toàn trường có 800 học sinh, trong đó, tỷ lệ học sinh dân tộc thiểu số chiếm tới 57,8%. Chính vì vậy, nhà trường trang bị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, đảm bảo TTATGT.

Trên cơ sở đó, cán bộ, giáo viên, học sinh tuyên truyền lại cho các thành viên trong gia đình, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức về tham gia giao thông an toàn. Đặc biệt, nhà trường đã thành lập Đội bảo đảm TTATGT tại trường với 30 thành viên để triển khai mô hình sát sao, có hiệu quả.

“Phấn khởi nhất là phụ huynh đồng lòng ký cam kết với nhà trường không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh thực hiện quy định pháp luật về TTATGT”-thầy Dương vui mừng nói.

Em Hoàng Thủy Nhật Linh-Thành viên Đội bảo đảm TTATGT của Trường THPT Ya Ly-chia sẻ: “Chúng em tuyên truyền các nội dung ngắn gọn, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để các bạn học sinh dễ nắm bắt như: khi điều khiển xe máy, xe đạp điện tham gia giao thông phải đội mũ bảo hiểm, đi đúng phần đường quy định; không chạy quá tốc độ, không chở quá số người quy định hay lạng lách, đánh võng; không điều khiển phương tiện không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, xe độ chế…

Ngoài việc phối hợp cùng lực lượng Công an tổ chức tuyên truyền pháp luật về TTATGT với nội dung, hình thức đa dạng, nhà trường còn thường xuyên tổ chức kiểm tra các phương tiện giao thông của học sinh. Nhờ đó, hầu hết các bạn học sinh đều có ý thức tốt khi tham gia giao thông, không còn xảy ra tình trạng vi phạm”.

Em Hoàng Thủy Nhật Linh (đứng đầu, thành viên Đội bảo đảm trật tự, an toàn giao thông nhà trường) hướng dẫn các bạn biển hiệu giao thông. Ảnh: Trần Dung

Còn em Hoàng Minh Đạt (lớp 11A1) thì cho rằng: “Mô hình đã góp phần trang bị những kiến thức cơ bản giúp học sinh, nhất là các bạn người dân tộc thiểu số có thêm kỹ năng cần thiết và có cái nhìn hoàn thiện hơn về văn hóa giao thông, xây dựng văn hóa giao thông.

Phụ huynh cũng nâng cao nhận thức, không cho con em mình tự ý đi xe phân khối lớn tới trường. Chúng em rất hưởng ứng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Đoàn trường đã triển khai phân luồng giao thông trước cổng trường vào những giờ cao điểm, góp phần đảm bảo TTATGT tại khu vực này”.

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly khẳng định: Mô hình góp phần hình thành ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT cho học sinh ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường. Nhà trường xác định công tác bảo đảm TTATGT cho lứa tuổi học sinh là một trong những ưu tiên hàng đầu, cần được thực hiện một cách quyết liệt, kiên trì, thường xuyên, liên tục để bảo vệ và xây dựng thế hệ công dân tương lai có văn hóa giao thông.

“Kết thúc năm học, nhà trường sẽ báo cáo cụ thể kết quả triển khai cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để ngành Giáo dục tiến hành điều chỉnh cho phù hợp và đề xuất nhân rộng mô hình trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh”-Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ya Ly thông tin thêm.